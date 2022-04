Bewusstlos vom Platz getragen: Horror-Verletzung in Bundesliga-Partie – Spieler stürzt auf den Nacken

Von: Patrick Mayer

Musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden: Bielefeld-Spieler Cedric Brunner. © dpa-Bildfunk

Schreckmoment in der Fußball-Bundesliga: Cedric Brunner von Arminia Bielefeld zieht sich in Wolfsburg eine schwere Kopfverletzung zu. Der Schweizer fällt unglücklich auf den Nacken.

München/Wolfsburg – Sorgen bei Arminia Bielefeld*: Fußball-Profi Cedric Brunner hat sich im Bundesliga*-Auswärtsspiel der Ostwestfalen beim VfL Wolfsburg (0:4) schwer am Kopf verletzt.

Cedric Brunner: Bielefeld-Spieler verletzt sich in Wolfsburg schwer am Kopf

Der Gäste-Abwehrspieler stürzte nach einem Kopfballduell mit dem Wolfsburger Jonas Wind in der 27. Minute unglücklich auf den Nacken und wurde nach dem Sturz offenbar für kurze Zeit bewusstlos. Von Gurten fixiert musste der Schweizer fünf Minuten später mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Nach Angaben der Arminia war Brunner „bei Bewusstsein und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht“. Über die Schwere der Verletzung war zunächst nichts bekannt. Wind konnte nach einer Behandlungspause weiterhin am Spiel teilnehmen.

Cedric Brunner: Bielefeld-Spieler ist „wieder bei Bewusstsein“

„Wir wissen, dass er wieder bei Bewusstsein ist und ansprechbar ist. Er ist jetzt in der Klinik, um zu schauen, was los ist“, erklärte Bielefeld-Coach Frank Kramer nach der Partie bei Sky und meinte: „Wir müssen das Spiel und alles drumherum aufarbeiten, auch die Szene mit Cedric.“ Laut „Sportschau“ der ARD hat Brunner eine mittelschwere Gehirnerschütterung erlitten, ein Bruch im Kopfbereich liege nach ersten Untersuchungen wohl nicht vor.

Besonders bitter: Erst eine Woche vorher hatte sich Stürmer Fabian Klos beim 1:1 in Stuttgart ebenfalls schwer am Kopf verletzt und musste danach sogar operiert werden. „Die Operationen sind gut verlaufen. Er wird keine bleibenden Schäden davontragen“, berichtete Geschäftsführer Samir Arabi auf der Pressekonferenz am Donnerstag (7. April) zu Klos.

Bielefeld-Coach Kramer muss sich den mitgereisten Fans stellen

Die schlechten Nachrichten reißen damit in Ostwestfalen nicht ab: Die Arminia hat sechs ihrer letzten acht Bundesliga-Spiele verloren und muss als Tabellen-16. um den Ligaverbleib bangen. Nach der deutlichen Niederlage in Wolfsburg musste Coach Kramer zum Zuschauer-Block der Gäste und die mitgereisten Fans seines Klubs beschwichtigen. Er tat dies eigenen Aussagen zufolge auch mit dem Verweis auf die schwere Verletzung Brunners, die seine Mannschaft sichtlich geschockt hatte. Am kommenden Sonntag müssen die Bielefelder gegen den FC Bayern ran, der an diesem Samstagnachmittag 1:0 (1:0) gegen den FC Augsburg siegte.