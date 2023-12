Jetzt abstimmen! Wählen Sie die tz-Bundesliga-Elf der Hinrunde

Von: Marcel Schwenk

Drucken Teilen

Die Bundesliga ist in der Winterpause. Zeit für einen kleinen Rückblick – und dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Stimmen Sie jetzt für Ihre Top-Elf ab.

München – Der Meisterschaftskampf in der Bundesliga ist so spannend wie schon lange nicht mehr. Der FC Bayern und Bayer Leverkusen liefern sich einen Zweikampf an der Spitze, aktuell haben die Rheinländer noch leicht die Nase vorn.

Bundesliga spannend wie lange nicht: Offener Titelkampf und schwächelnder BVB

Borussia Dortmund hat hingegen mit Problemen zu kämpfen und überwintert lediglich auf dem fünften Tabellenplatz. Immerhin gelang in der Champions League der Einzug in das Achtelfinale. Dafür sorgt national der VfB Stuttgart für Furore und steht nach 16 Partien auf dem dritten Rang.

Zwar steht noch ein Spieltag in der Hinrunde an, allerdings erst Mitte Januar. Zuvor ist erstmal Winterpause. Daher lohnt sich schon jetzt ein kleiner Rückblick auf die erste Hälfte der Saison 2023/24. Konkret heißt das: Wir wollen von Ihnen wissen, welche Spieler Sie besonders überzeugt haben.

Zeigten bislang allesamt starke Leistungen in der Bundesliga: Harry Kane, Granit Xhaka und Gregor Kobel (v. li. n. re.). © Sven Simon / Images Images; HMB-Media / Imago Images; eu-images / Imago Images

Bundesliga-Elf der Hinrunde: Stimmen Sie für Ihre Favoriten ab

Dafür finden Sie nachfolgend sieben Abstimmungen. Pro Position werden Ihnen mehrere Akteure vorgeschlagen, die von unserer Redaktion zuvor ausgewählt wurden. Sie können dann – je nach Position – ein bis zwei Spielern Ihre Stimme geben.

Am Ende werden die Abstimmungen zwischen Weihnachten und Neujahr von uns ausgewertet und wir stellen die von Ihnen gewählte Top-Elf näher vor.

Bundesliga-Elf der Hinrunde: Torwart (Wählen Sie einen Spieler)

Bundesliga-Elf der Hinrunde: Rechtsverteidiger (Wählen Sie einen Spieler)

Bundesliga-Elf der Hinrunde: Innenverteidiger (Wählen Sie zwei Spieler)

Bundesliga-Elf der Hinrunde: Linksverteidiger (Wählen Sie einen Spieler)

Bundesliga-Elf der Hinrunde: Defensives Mittelfeld (Wählen Sie zwei Spieler)

Bundesliga-Elf der Hinrunde: Offensives Mittelfeld (Wählen Sie zwei Spieler)

Bundesliga-Elf der Hinrunde: Stürmer (Wählen Sie zwei Spieler)

(masc)