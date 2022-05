Bundesliga: Spannung im Tabellenkeller am letzten Spieltag - Fernduell zwischen Hertha BSC und VfB

Letzter Bundesliga-Spieltag im Live-Ticker: Wer steigt heute ab? Wer schafft die Champions-League-Quali?

Von: Antonio José Riether

Für den VfB Stuttgart und Hertha BSC geht es heute um den Klassenerhalt. © Cathrin Müller/imago-images

Der FC Bayern ist bereits Meister, doch am 34. Bundesliga-Spieltag stehen noch einige Entscheidungen aus. Der Live-Ticker zu den neun Partien ab 15.30 Uhr.

Bundesliga: Am 34. Spieltag geht es für drei Teams noch um den Abstieg oder die Relegation.

Auch die letzten Plätze für die Champions League sowie die Europa League werden noch ausgespielt.

Im Live-Ticker gibt es die Ergebnisse und Ereignisse aller neun Bundesliga-Partien.

Bundesliga: Die neun Partien im Ticker ab 15.30 Uhr

VfB Stuttgart - 1. FC Köln -:- (-:-) Dortmund - Hertha BSC -:- (-:-) Bielefeld - RB Leipzig -:- (-:-) Leverkusen - SC Freiburg -:- (-:-) Wolfsburg - FC Bayern -:- (-:-) Union Berlin - VfB Bochum -:- (-:-) Augsburg - Fürth -:- (-:-) Gladbach - Hoffenheim -:- (-:-) Mainz 05 - Eintracht Frankfurt -:- (-:-)

Update, 14.41 Uhr: Eine gute Dreiviertelstunde noch bis zum Anpfiff der neun Partien. Bei Hertha BSC gibt es vor dem Spiel beim BVB zwei Ausfälle: Stürmer Davie Selke sowie Verteidiger Marton Dardai fehlen beim enorm wichtigen Spiel in Dortmund mit muskulären Problemen aus. Mit einem Remis würden sich die Hauptstädter retten und den VfB Stuttgart wohl in die Relegation schicken, doch das kann durchaus schwer werden.

Update vom 14. Mai, 14.25 Uhr: Noch etwas mehr als eine Stunde bis zum Anpfiff in allen den Bundesligastadien. Die Teams aus dem Tabellenkeller schauen heute alle nach Stuttgart, Dortmund und Bielefeld. In Leverkusen, Bielefeld, Stuttgart und Berlin geht es zudem noch um die genauen Europapokal-Platzierungen. Ab 15.30 Uhr geht es los!

Bundesliga: Letzter Spieltag im Live-Ticker - Wer steigt ab? Wer muss in die Relegation?

Erstmeldung vom 14. Mai:

Berlin/Stuttgart - Neun Stadien, Samstag 15:30 Uhr. Am 34. und letzten Spieltag gibt es die geballte Bundesliga-Spannung, zumindest auf einigen Plätzen. Denn noch steht nicht fest, welches Team in die Relegation muss und wer dem feststehenden Absteiger SpVgg Greuther Fürth in die zweite Bundesliga folgt.

Bundesliga: Spannung im Tabellenkeller am letzten Spieltag - Fernduell zwischen Hertha BSC und VfB

Spannend wird es im Tabellenkeller besonders im Fernduell zwischen Hertha BSC und dem VfB Stuttgart. Die Berliner brauchen einen Punkt für den sicheren Klassenerhalt, allerdings müssen sie zu Borussia Dortmund, wo sich der scheidende BVB-Star Erling Haaland wohl nicht torlos verabschieden möchte. Hertha steht mit 33 Zählern auf Rang 15, besonders das schlechte Torverhältnis von minus 33 könnte den Berlinern zum Verhängnis werden

Denn die Stuttgarter haben nur drei Punkte weniger, mit minus 19 jedoch die deutlich bessere Tordifferenz. Die Schwaben brauchen einen Sieg, um im Falle einer Berliner Niederlage den Klassenerhalt zu schaffen. Ansonsten würde es wohl in die Relegation gehen. Der Tabellensiebzehnte Arminia Bielefeld hat mit 27 Punkten und einem Torverhältnis von minus 26 nur noch die theoretische Chance auf den Verbleib in der ersten Liga.

Bundesliga: Duell um den Champions-League-Platz - wer kommt in die Europa League?

Zwar steht bereits fest, dass sich die FC Bayern, der zum Abschluss zum VfL Wolfsburg muss, sowie der BVB und Bayer Leverkusen fest für die Champions League qualifizieren. Doch RB Leipzig und der SC Freiburg spielen noch den vierten Platz aus. Die Sachsen haben zwei Punkte Vorsprung und mit Bielefeld den einfacheren Gegner als der SCF, der in Leverkusen gastiert.

Auch die endgültigen Teilnehmer der Europa League und der Conference League stehen noch nicht fest. Eines ist jedoch schon sicher: Sowohl der SC Freiburg (55 Punkte, Platz 5), Union Berlin (54 Punkte, Platz 6) als auch der 1. FC Köln (52 Punkte, Platz 7) spielen nächste Saison international. (ajr)