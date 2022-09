„Keine Toleranz mehr“ – Bundesliga-Regel wird mitten in der Saison angepasst

Von: Patrick Huljina

Manuel Neuer und Co. müssen bei Elfmetern künftig noch genauer darauf achten, mit mindestens einem Teil des Fußes auf, über oder hinter der Torlinie zu sein. © IMAGO/nordphoto GmbH /Straubmeier

Bundesliga-Fans müssen sich ab dem kommenden Spieltag auf eine Regel-Anpassung einstellen. Der DFB will den Schiedsrichtern damit eine „klare Linie“ vorgeben.

München - Sollte der Schiedsrichter Tobias Stieler am kommenden Freitagabend bei der Bundesliga-Partie des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen einen Elfmeter pfeifen, werden die Augen der Zuschauer noch genauer als ohnehin schon auf die Torhüter gerichtet sein. Denn im Vorfeld des 8. Spieltags wurde eine Bundesliga-Regel angepasst – und das mitten in der Saison.

„Keine Toleranz mehr“ – Bundesliga-Regel wird angepasst

Die Schiedsrichter sollen regelwidriges Verhalten von Torhütern bei Elfmetern ab sofort strenger bestrafen. Das erklärte die DFB Schiri GmbH am Dienstag in einer Pressemitteilung mit der Überschrift: „Keine Toleranz mehr“. Die Vereine der 1. und 2. Bundesliga sowie die Unparteiischen seien während der Länderspielpause über die Regel-Anpassung informiert worden.

Worum geht es genau? Der Torhüter muss sich laut dem Regelwerk bei der Ausführung des Strafstoßes mit mindestens einem Teil eines Fußes auf, über oder hinter der Torlinie befinden. Wenn ein Elfmeter vom Torwart abgewehrt oder gehalten wird, muss der Schiedsrichter entscheiden, ob sich der Torhüter regelkonform verhalten hat.

„Klare Linie“ für Schiedsrichter: Torhüter müssen bei Elfmetern auf der Linie bleiben

Dabei gab es bislang einen gewissen Toleranzbereich – dieser wurde nun abgeschafft. Bewegt sich ein Torhüter künftig zu früh von der Linie und hält den Elfmeter, muss der Strafstoß wiederholt werden – selbst wenn er sich nur um wenige Zentimeter nach vorne bewegt hat. „Wenn es sich um einen bildlich belegbaren Verstoß handelt, den das Schiedsrichter-Team auf dem Feld nicht erkennt, muss hier auch der Video-Assistent eingreifen“, erklären die Regelhüter in der Pressemitteilung weiter.

Die Regel-Anpassung mitten in der laufenden Bundesliga-Saison soll den Schiedsrichtern „eine klare Linie“ vorgeben und die Entscheidung erleichtern. „Ziel ist es, unterschiedliche Auslegungen aufgrund eines Ermessensspielraums zu vermeiden“, teilten die Schiedsrichter-Bosse mit.

In der vergangenen Saison 2021/2022 ist der sogenannte Toleranzbereich laut DFB ohnehin nur zweimal bei insgesamt 17 gehaltenen Strafstößen angewandt worden. Bei Spielen der FIFA und UEFA gibt es den Toleranzbereich bei der Bewertung des Torwart-Verhaltens beim Strafstoß übrigens auch nicht. Für die beiden international erfahrenen Keeper Manuel Neuer und Lukas Hradecky dürfte die Regel-Anpassung beim Bundesliga-Duell am Freitagabend also kein allzu großes Problem darstellen. (ph)