Beim FC Bayern „hatten wir unsere Themen“: VfB-Coach Hoeneß zum Verhältnis mit HSV-Trainer Walter

Von: Nadja Pohr, Marius Epp

Die Anspannung ist zu greifen: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Relegations-Hinspiel gegen den HSV. © Tom Weller/dpa

Der VfB Stuttgart hat dem Hamburger SV im Relegations-Hinspiel eine Lektion erteilt und steht dicht vor dem Klassenerhalt. Die Stimmen zum Spiel.

Stuttgart – Wo Relegation draufsteht, geht es zwangsläufig um ganz schön viel: Ausgerechnet zwei absolute Traditionsvereine trafen in diesem Jahr in der Bundesliga-Relegation aufeinander. Durch ein klares 3:0 brachte sich der VfB Stuttgart in eine glänzende Ausgangslage fürs Rückspiel. Über weite Strecken war der Klassenunterschied nicht von der Hand zu weisen.

Wir haben die Stimmen zum Hinspiel der Bundesliga-Relegation gesammelt.

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart) nach dem Spiel über ...

... den Sieg: „Es war eine super Leistung. Die Jungs haben sich richtig gut präsentiert. Wir haben dem Druck standgehalten. Wir haben aufs Vierte gespielt. Der HSV ist aber gefährlich geblieben. Teilweise haben wir einen Tick zu hektisch gespielt. Wir haben Halbzeitpause und da ist noch nie ein Spiel entschieden worden. Wir müssen sehr fokussiert sein und nochmal richtig gut spielen.“

... seinen Stürmer Guirassy: „Da gibt es Spieler, die siehst du nicht mehr in dem Spiel. Es geht immer weiter. Das hat er heute eindrucksvoll gezeigt.“

Tim Walter (Trainer HSV) nach dem Spiel über ...

... die Pleite: „Ich vertraue meiner Mannschaft zu hundert Prozent. Wir sind ungünstig aus den Halbzeiten rausgekommen. Trotzdem müssen sie noch in den Volkspark.“

Daniel Heuer-Fernandes (HSV) nach dem Spiel über ...

... die Enttäuschung: „Trauern tut hier gar keiner. Heute haben wir uns mehr vorgenommen. 3:0 ist ein hartes Ergebnis. Wir glauben weiter an uns. Wir müssen alles raushauen. Der Sonntag hatte hiermit gar nichts zu tun. Wir wussten, was auf uns zukommt. Das waren ein Stück weit nicht wir heute.“

Chris Führich (VfB Stuttgart) nach dem Spiel über ...

... die Ausgangslage nach dem Sieg: „Wir haben die Grundlage gelegt. Wir wissen, dass im Fußball alles möglich ist. Wir haben heute ein super Spiel gemacht, aber bleiben scharf.“

Jonas Boldt (Sportdirektor HSV) nach dem Spiel über ...

... die Niederlage: „Schwer in Worte zu fassen. Es hat relativ wenig gepasst. Da kriegst du die ganze Saison in die Fresse. Mit der ersten Aktion liegst du direkt hinten. Grundsätzlich widerspricht das meinem Naturell, irgendwas abzuschenken. Aber so ein Spiel hat es nicht einfacher gemacht. Wir werden von Anfang an alles in die Waagschale werfen, um das Wunder zu schaffen. Ein Wunder wird nötig sein.“

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart) vor dem Spiel über ...

... das Spiel: „Wir sind gut vorbereitet auf den HSV. Wir sind mental gewachsen. Seit ich da bin, stehen wir unter Druck. Die Jungs begreifen das jetzt wieder als Chance.“

... den Ausfall von Fabian Bredlow: „Das schmerzt. Fabi ist ein super Torwart und super Typ. Aber wir haben ein gutes Torhüterteam. Flo (Müller, d. Red.) wird heute zwischen den Pfosten stehen.“

... den Gegner HSV: „Defensiv halte ich sie für verwundbar. Wir müssen die Eins-gegen-Eins-Situationen heute nutzen.“

... sein Verhältnis zu Tim Walter: „In der Zeit (beim FC Bayern, d. Red.) hatten wir unsere Themen. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. In den Katakomben habe ich ihm ganz normal die Hand gegeben.“

Tim Walter (Trainer HSV) vor dem Spiel über ...

... den (bislang) verpassten Aufstieg: „Dass dich sowas mitnimmt, ist ganz normal. Jetzt haben wir es in der eigenen Hand. Jetzt erst recht. Trotz allen Widerständen stehen wir wieder hier. Wir stehen immer wieder auf. Wir sind charakterstark. Meine Jungs sind unfassbar belastungsresistent. Wir kommen mit 20 Siegen im Gepäck. 66 Punkte haben in den Jahren zuvor immer für den Aufstieg gereicht. Wir haben die Chance, aufzusteigen.“

... das Wiedersehen mit dem VfB: „Es ist ein toller Verein. Ich freue mich natürlich, alte Gesichter wiederzusehen.“

Fabian Wohlgemuth (Sportdirektor VfB Stuttgart) vor dem Spiel über ...

... die Favoritenrolle des VfB: „Davon können wir uns nichts kaufen. Das bringt uns gar nichts. Wir müssen auf dem Feld, Taten sprechen lassen.“

... seine Beziehung zu Tim Walter: „Uns verbindet weniger, als von außen reininterpretiert wird.“

... die Verlängerung von Guirassy: „Wir waren mehrere Monate mit dem Management von ihm im Austausch. Offenbar war unser Angebot so gut, dass er es angenommen hat. Das ist ein starkes Signal.“