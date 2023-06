Beim FC Bayern „hatten wir unsere Themen“: VfB-Coach Hoeneß zum Verhältnis mit HSV-Trainer Walter

Von: Nadja Pohr, Marius Epp

Die Anspannung ist zu greifen: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Relegations-Hinspiel gegen den HSV. © Tom Weller/dpa

Der VfB Stuttgart und der Hamburger SV kämpfen in der Bundesliga-Relegation um den Sieg. Die Stimmen zum Hinspiel gibt es hier.

Stuttgart – Wo Relegation draufsteht, geht es zwangsläufig um ganz schön viel: Ausgerechnet zwei absolute Traditionsvereine treffen in diesem Jahr in der Bundesliga-Relegation aufeinander. Schafft der VfB Stuttgart den Klassenerhalt oder steigt der HSV endlich auf? Fußball-Deutschland blickt gespannt auf die beiden Spiele, in denen sich die Ligazugehörigkeit der beiden großen Vereine entscheidet.

Wir haben die Stimmen zum Hinspiel der Bundesliga-Relegation gesammelt.

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart) vor dem Spiel über ...

... das Spiel: „Wir sind gut vorbereitet auf den HSV. Wir sind mental gewachsen. Seit ich da bin, stehen wir unter Druck. Die Jungs begreifen das jetzt wieder als Chance.“

... den Ausfall von Fabian Bredlow: „Das schmerzt. Fabi ist ein super Torwart und super Typ. Aber wir haben ein gutes Torhüterteam. Flo (Müller, d. Red.) wird heute zwischen den Pfosten stehen.“

... den Gegner HSV: „Defensiv halte ich sie für verwundbar. Wir müssen die Eins-gegen-Eins-Situationen heute nutzen.“

... sein Verhältnis zu Tim Walter: „In der Zeit (beim FC Bayern, d. Red.) hatten wir unsere Themen. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. In den Katakomben habe ich ihm ganz normal die Hand gegeben.“

Tim Walter (Trainer HSV) vor dem Spiel über ...

... den (bislang) verpassten Aufstieg: „Dass dich sowas mitnimmt, ist ganz normal. Jetzt haben wir es in der eigenen Hand. Jetzt erst recht. Trotz allen Widerständen stehen wir wieder hier. Wir stehen immer wieder auf. Wir sind charakterstark. Meine Jungs sind unfassbar belastungsresistent. Wir kommen mit 20 Siegen im Gepäck. 66 Punkte haben in den Jahren zuvor immer für den Aufstieg gereicht. Wir haben die Chance, aufzusteigen.“

... das Wiedersehen mit dem VfB: „Es ist ein toller Verein. Ich freue mich natürlich, alte Gesichter wiederzusehen.“

Fabian Wohlgemuth (Sportdirektor VfB Stuttgart) vor dem Spiel über ...

... die Favoritenrolle des VfB: „Davon können wir uns nichts kaufen. Das bringt uns gar nichts. Wir müssen auf dem Feld, Taten sprechen lassen.“

... seine Beziehung zu Tim Walter: „Uns verbindet weniger, als von außen reininterpretiert wird.“

... die Verlängerung von Guirassy: „Wir waren mehrere Monate mit dem Management von ihm im Austausch. Offenbar war unser Angebot so gut, dass er es angenommen hat. Das ist ein starkes Signal.“