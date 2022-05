Bundesliga-Relegation live: Wo läuft HSV - Hertha BSC heute im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Teilen

Torschütze Ludovit Reis (3.v.l.) brachte den HSV im Relegations-Hinspiel gegen Hertha BSC auf die Siegerstraße. © Andreas Gora/dpa

Der HSV steht nach dem Sieg gegen Hertha BSC kurz vor dem Aufstieg. Alle Infos, wo die Bundesliga-Relegation heute live im TV und Stream zu sehen ist.

Hamburg ‒ Nach dem ersten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte und vier bitteren Jahren in der 2. Liga steht der Hamburger SV endlich vor der Rückkehr ins deutsche Oberhaus. Durch den 1:0-Auswärtssieg in Berlin reicht dem HSV ein Unentschieden vor heimischem Publikum. Das spielerische Niveau hielt sich im Hinspiel stark in Grenzen, dementsprechend passte das Siegtor durch Ludovit Reis nur zu gut ‒ der Brasilianer wollte eigentlich eine Flanke schlagen, diese verunglückte jedoch und landete sehenswert am Berliner Innenpfosten und schließlich im Tor. Oder wie Hertha-Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf es nach dem Spiel ausdrückte: „Natürlich ist es bitter, so ein wichtiges Spiel durch so ein Eiertor zu verlieren.“

Dem HSV wird es egal sein, wie das vielleicht wichtigste Tor der letzten fünf Jahre letztendlich gefallen ist. Der ehemalige Bundesliga-Dino feierte stattdessen mit rund 15.000 mitgereisten Fans eine große Party nach dem Spiel. Trotzdem darf man sich in der Hansestadt noch nicht zu sicher sein. Schließlich lag auch Holstein Kiel in der Relegation 2021 nach dem Hinspiel mit 1:0 gegen den 1. FC Köln vorne. Das Rückspiel ging dann jedoch mit 5:1 im Holstein-Stadion deutlich verloren. Dafür müsste allerdings die Offensive der „Alten Dame“ deutlich besser werden.

Bundesliga-Relegation, Rückspiel Hamburger SV - Hertha BSC Datum: Montag, 23. Mai 2022 Anpfiff: 20.30 Uhr Stadion: Volksparkstadion, Hamburg

Bundesliga-Relegation zwischen dem HSV und Hertha BSC: Magath reagiert sarkastisch

Die Hauptstädter gaben nur sechs Schüsse ab und wurden nur beim Abseitstor von Ishak Belfodil wirklich gefährlich. Felix Magath, der nach Abpfiff schnurstracks im Stadiontunnel verschwand, konnte auf der Pressekonferenz nur mit Sarkasmus auf die fehlende Durchschlagskraft seines Teams reagieren: „Wir haben ja heute schon mal angefangen, zu üben. Jetzt haben wir drei Tage Zeit, weiter zu üben, um offensiv besser zu werden.“ Hertha sei laut Magath zwar aufgetreten wie ein Bundesligist, „aber der HSV auch“, konstatierte er weiter.

Im Auswärtsspiel der Relegation 2022 wird es für die Mannschaft des 68-Jährigen kaum einfacher werden, schließlich kündigte HSV-Sportchef Jonas Boldt bereits an, dass die gesamte Stadt für den Aufstieg brennen werde. Schon im Hinspiel hatten die Hamburger aufgrund der vielen Auswärtsfans ein gefühltes Heimspiel. Dass die Beziehung zwischen Mannschaft und Fans auf der anderen Seite deutlich angespannter ist, zeigte sich auch in der Relegation. Während die Hertha-Fans nach dem Spiel in der Kurve warteten, um das geschlagene Team zu empfangen, gingen die Spieler in die Kabine ohne sich zu zeigen. Einzig Niklas Stark war bei den Fans, um sich nach sieben Jahren zu verabschieden.

Relegation: Hertha im Chaos wie einst der HSV

Um die Beziehung zu den Anhängern wieder etwas zu verbessern, muss in Hamburg wohl ein Sieg her. Sonst droht der sechste Abstieg und die endgültige Blamage, nachdem der Klub mit dutzenden Millionen-Einnahmen von Investor Lars Windhorst eigentlich die europäischen Plätze angreifen wollte. Nach mehreren Trainer-Wechseln und jeder Menge Chaos rund um Windhorst, der Vereinsführung und schließlich den eigenen Fans wäre ein Abstieg jedenfalls eine logische Konsequenz.

Etwas, das man beim HSV nur zu gut kennt. Auch im Norden wurden Investoren-Millionen verbrannt und Erwartungen geschürt, die von einer schwachen Mannschaft nie erfüllt werden konnten. In den letzten Jahren ist nach dem folgerichtigen Abstieg Ruhe eingekehrt, die Mannschaft wurde von Jonas Boldt und Co. wieder aufgebaut und weist heute das jüngste Durchschnittsalter der 2. Liga auf. Jetzt könnte sich der große Traditionsverein mit dem Aufstieg endgültig rehabilitieren. Es fehlt nur noch ein Unentschieden.

Hamburger SV - Hertha BSC: Wer überträgt das Rückspiel der Relegation heute live im TV?

Alle vier Spiele der Relegation 2022 werden von Sat.1 im Free-TV übertragen. So lief auch schon das Hinspiel bei dem Privatsender. Die ran-Sendung startet um 19.30 Uhr mit den Vorberichten rund um Moderator Matthias Opdenhövel und Experte Stefan Kuntz. Außerdem sind die Reporter Andrea Kaiser und Matthias Killing dabei. Wolff Fuss wird die Partie erneut kommentieren.

Alternativ kann das Rückspiel auch bei Sky geschaut werden, der Pay-TV-Sender hat sich ebenfalls die Übertragungsrechte gesichert. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD startet das Programm zum Relegations-Rückspiel ab 20.00 Uhr.

Relegation 2022 live: Wo läuft HSV - Hertha BSC heute im Stream?

Wer sich die Sat.1-Sendung im Stream anschauen möchte, hat auf ran.de, sat1.de und Joyn die Gelegenheit dazu. Für die Streams ist zwar eine Anmeldung notwendig, das Programm kann dafür aber kostenlos parallel zur TV-Übertragung gestreamt werden.

Sky-Kunden können außerdem ohne zusätzliche Kosten auf Sky Go zugreifen und die Streams dort schauen. Wer kein gültiges Sky-Abonnement abgeschlossen hat, kann die Partie zusätzlich über Sky Ticket buchen. Dafür ist jedoch eine monatliche oder jährliche Gebühr notwendig. Über Applikationen kann das Rückspiel außerdem über mobile Endgeräte und Smart-TVs verfolgt werden.

Begegnung: Hamburger SV - Hertha BSC TV: Sat.1, Sky Live-Stream: ran.de, sat1.de, Joyn, Sky Go, Sky Ticket Live-Ticker: tz.de

HSV - Hertha BSC: Die Relegation im Live-Ticker auf tz.de

Sollten Fans keine Möglichkeit haben, das Spiel im TV oder Stream zu sehen, kann auf den Live-Ticker von tz.de ausgewichen werden. Alle wichtigen Szenen der Relegation werden dort ausführlich beschrieben. (ta)