SC Freiburg gegen 1. FC Köln heute live im TV und Stream: Hier läuft die Bundesliga

Am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der SC Freiburg den 1. FC Köln. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Freiburg – Die Bundesliga-Partie zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Köln steigt am Sonntag, 17. Dezember 2023, um 15.30 Uhr in Freiburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SC Freiburg gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Köln wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

SC Freiburg gegen 1. FC Köln: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Köln im Live-Stream übertragen.

SC Freiburg gegen 1. FC Köln: Wer holt sich den Sieg?

In der Fußball-Bundesliga steht der 15. Spieltag auf dem Programm und der SC Freiburg trifft auf heimischen Rasen auf den 1. FC Köln. Die Breisgauer befinden sich im Mittelfeld der Tabelle und könnten sich mit einem Sieg wieder Richtung internationale Plätze orientieren. Für die Rheinländer geht es dagegen nur um den Klassenerhalt.

„Die letzten fünf Spiele nur einmal verloren, das hört sich erst einmal positiv an – auch wenn der Fußball nicht so aussieht, wie ich ihn mir vielleicht vorstelle. Wenn ich die Leistung dahinter sehe, dann bin ich nicht immer zufrieden. Und ich bin jemand, der sehr gerne zufrieden ist. Also müssen wir daran arbeiten, zufrieden zu sein“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz vor der Partie beim SC Freiburg.

„Freiburg ist sehr stabil und aus meiner Sicht die Mannschaft, die am gefährlichsten bei Standardsituationen ist. Sie wissen, wie sie aufbauen wollen, sind sehr aggressiv im Spiel nach vorne und haben viel Erfahrung“, so der Chefcoach weiter, der sich über den Einsatz seiner Truppe nicht beschweren kann: „Wir haben Spieler, die sich im Training durch gute Leistungen aufdrängen. Nicht nur für den Kader, sondern auch für die Startelf. Das ist wichtig, dass sie Druck machen. Hier lässt sich keiner hängen.“ (smr)