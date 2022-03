Bundesliga am Sonntag: Wer zeigt die Spiele live im TV und Live-Stream?

Teilen

Wer überträgt die Bundesligaspiele am Sonntag live im TV und im Live-Stream? Die TV-Rechte der Saison 2021/22 im Überblick: Worauf sich Fußball-Fans nun einstellen müssen.

München - Die 59. Bundesliga-Saison verspricht Spannung, denn viele Klubs haben im Sommer den Cheftrainer gewechselt. Beim amtierenden deutschen Meister FC Bayern München löste Julian Nagelsmann Erfolgscoach Hansi Flick (jetzt Bundestrainer) ab. RB Leipzig musste handeln und besetzte die vakante Stelle mit dem US-Amerikaner Jesse Marsch von Red Bull Salzburg nach. Im Dezember 2021 wurde dieser jedoch freigestellt und durch Domenico Tedesco ersetzt.

Auch beim DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund steht ein neuer Mann an der Seitenlinie. Marco Rose trat die Nachfolge von Edin Terzic an, der nun als Technischer Direktor beim BVB arbeitet. Roses Ex-Klub Borussia Mönchengladbach bediente sich ebenfalls bei der Liga-Konkurrenz: die Fohlen lockten Adi Hütter von Eintracht Frankfurt in den Borussia-Park.

Doch das Trainer-Karussell drehte sich munter weiter: die Eintracht konnte Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg loseisen, die Wölfe wiederum nahmen Ex-Bayern-Profi Mark van Bommel (bis Oktober 2021, Nachfolger: Florian Kohfeldt) unter Vertrag. Für einen Wechsel auf der Trainerbank entschieden sich noch zwei weitere Teams: Bayer 04 Leverkusen (Gerardo Seoane vom BSC Young Boys) und der 1. FC Köln (Steffen Baumgart vom SC Paderborn 07). Somit haben acht von 18 Erstligisten einen neuen Coach, darunter die Top-6 der letzten Saison.

Auf Kontinuität auf der Trainer-Position setzen dagegen diese Bundesliga-Klubs:

1. FC Union Berlin: Urs Fischer

Urs Fischer 1. FSV Mainz 05: Bo Svensson

Bo Svensson Arminia Bielefeld: Frank Kramer

Frank Kramer FC Augsburg: Markus Weinzierl

Markus Weinzierl Hertha BSC: Pál Dárdai (bis November 2021, Nachfolger: Tayfun Korkut, Felix Magath)

Pál Dárdai (bis November 2021, Nachfolger: Tayfun Korkut, Felix Magath) SC Freiburg: Christian Streich

Christian Streich SpVgg Greuther Fürth: Stefan Leitl

Stefan Leitl TSG 1899 Hoffenheim: Sebastian Hoeneß

Sebastian Hoeneß VfB Stuttgart: Pellegrino Matarazzo

Pellegrino Matarazzo VfL Bochum: Thomas Reis

Bundesliga im TV und im Live-Stream: Kaum Spiele im Free-TV

In der Saison 2021/2022 stehen wie üblich 34 Spieltage an. An jedem Spieltag finden neun Partien statt, die in Deutschland live im TV und im Live-Stream zu sehen sind - die meisten jedoch nur bei kostenpflichtigen Anbietern. Lediglich das Bundesliga-Eröffnungsspiel, eine Begegnung am letzten Spieltag vor der Winterpause, der Rückrunden-Auftakt sowie die Relegationsspiele laufen im Free-TV.

Gespielt wird an den einzelnen Spieltagen immer freitags, samstags und sonntags - mit einigen Ausnahmen: 4. Spieltag (Spiele nur Samstag und Sonntag), 16. Spieltag (Englische Woche), 30. Spieltag (Englische Woche), 32. Spieltag (Spiele nur Freitag und Samstag). Am letzten Spieltag werden alle neun Duelle zeitgleich am Samstagnachmittag angepfiffen.

Bundesliga live im TV und im Live-Stream: Wer überträgt die Spiele am Sonntag?

Doch welche Sender zeigen eigentlich die Bundesligaspiele live im TV und im Live-Stream? Bei den TV-Rechten hat sich in diesem Jahr wieder etwas getan. Während bei den Übertragungen am Freitag (DAZN) und Samstag (Sky) alles gleich geblieben ist, müssen Fußball-Fans künftig an den Sonntagen bei einem anderen Sender einschalten.

In den vergangenen Spielzeiten liefen die Bundesliga-Matches am Sonntag beim Pay-TV-Sender Sky. Dies ist nun nicht mehr der Fall. Der Online-Streamingdienst DAZN hat sich ab der Saison 2021/22 neben den Freitagsspielen auch die Partien am Sonntag gesichert.

Bundesliga 2021/2022: TV-Rechte im Überblick

Bundesliga am Freitag: DAZN

DAZN Bundesliga am Samstag: Sky

Sky Bundesliga am Sonntag: DAZN

DAZN Bundesliga (Englische Woche): Sky

Bundesliga am Sonntag: Diese Spiele laufen live bei DAZN

1. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 15.08.2021 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig 15.08.2021 17.30 Uhr 1. FC Köln - Hertha BSC

2. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 22.08.2021 15.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Union Berlin 22.08.2021 17.30 Uhr FC Bayern München - 1. FC Köln

3. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 29.08.2021 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 29.08.2021 17.30 Uhr VfL Wolfsburg - RB Leipzig

4. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 12.09.2021 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 12.09.2021 17.30 Uhr VfL Bochum - Hertha BSC 12.09.2021 19.30 Uhr Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld

5. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 19.09.2021 15.30 Uhr VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen 19.09.2021 17.30 Uhr Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 19.09.2021 19.30 Uhr VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

6. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 26.09.2021 15.30 Uhr VfL Bochum - VfB Stuttgart 26.09.2021 19.30 Uhr SC Freiburg - FC Augsburg

7. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 03.10.2021 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin 03.10.2021 17.30 Uhr FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 03.10.2021 19.30 Uhr Arminia Bielefeld - Bayer 04 Leverkusen

8. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 17.10.2021 15.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München 17.10.2021 17.30 Uhr FC Augsburg - Arminia Bielefeld

9. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 24.10.2021 15.30 Uhr 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen 24.10.2021 17.30 Uhr VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin 24.10.2021 19.30 Uhr VfL Bochum - Eintracht Frankfurt

10. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 31.10.2021 15.30 Uhr FC Augsburg - VfB Stuttgart 31.10.2021 17.30 Uhr Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum

11. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 07.11.2021 15.30 Uhr Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen 07.11.2021 17.30 Uhr 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin 07.11.2021 19.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Frankfurt

12. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 21.11.2021 15.30 Uhr SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 21.11.2021 17.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln

13. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 28.11.2021 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin 28.11.2021 17.30 Uhr RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen

14. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 05.12.2021 15.30 Uhr VfB Stuttgart - Hertha BSC 05.12.2021 17.30 Uhr Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg

15. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 12.12.2021 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Union Berlin 12.12.2021 17.30 Uhr Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen

17. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 19.12.2021 15.30 Uhr SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen 19.12.2021 17.30 Uhr 1. FC Köln - VfB Stuttgart

18. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 09.01.2022 15.30 Uhr Hertha BSC - 1. FC Köln 09.01.2022 17.30 Uhr VfL Bochum - VfL Wolfsburg

19. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 16.01.2022 15.30 Uhr FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 16.01.2022 17.30 Uhr Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth

20. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 23.01.2022 15.30 Uhr RB Leipzig - VfL Wolfsburg 23.01.2022 17.30 Uhr Hertha BSC - FC Bayern München

21. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 06.02.2022 15.30 Uhr Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 06.02.2022 17.30 Uhr VfL Wolfsburg - SpVgg Greuther Fürth

22. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 13.02.2022 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 13.02.2022 17.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - Arminia Bielefeld

23. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 20.02.2022 15.30 Uhr FC Bayern München - SpVgg Greuther Fürth 20.02.2022 17.30 Uhr Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 20.02.2022 19.30 Uhr Hertha BSC - RB Leipzig

24. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 27.02.2022 15.30 Uhr VfL Bochum - RB Leipzig 27.02.2022 17.30 Uhr FC Augsburg - Borussia Dortmund

25. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 06.03.2022 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund (abgesagt) 06.03.2022 17.30 Uhr 1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim

26. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 13.03.2022 15.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln 13.03.2022 17.30 Uhr Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 13.03.2022 17.30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 13.03.2022 19.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth - RB Leipzig

27. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 20.03.2022 15.30 Uhr RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 20.03.2022 17.30 Uhr VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 20.03.2022 19.30 Uhr 1. FC Köln - Borussia Dortmund

28. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 03.04.2022 15.30 Uhr FC Augsburg - VfL Wolfsburg 03.04.2022 17.30 Uhr Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05

29. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 10.04.2022 15.30 Uhr VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen 10.04.2022 17.30 Uhr Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 10.04.2022 19.30 Uhr RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim

30. Spieltag:

Datum Uhrzeit Begegnung 17.04.2022 15.30 Uhr Arminia Bielefeld - FC Bayern München 17.04.2022 17.30 Uhr 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt 17.04.2022 17.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth 17.04.2022 19.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig

Hinweis: Die Bundesliga-Spieltage 31 bis 33 wurden noch nicht terminiert. Weitere Infos folgen demnächst.

(sk)