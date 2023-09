Paukenschlag: Ex-Eintracht-Stürmer Paciencia zurück in der Bundesliga

Von: Sascha Mehr

Goncalo Paciencia, ehemaliger Stürmer von Eintracht Frankfurt und Europa-League-Sieger mit den Adlern, kehrt zurück in die Bundesliga.

Frankfurt/Bochum – Am Deadline-Day der Transferphase war extrem viel los im europäischen Fußball. In der Bundesliga waren zahlreiche Vereine noch aktiv und transferierten Spieler. Eintracht Frankfurt verpflichtete ein Duo und gab mit Rafael Borre einen Profi ab. Ein ehemaliger SGE-Spieler wechselte ebenfalls kurz vor Schließung des Transfermarktes den Verein und kehrte zurück in die Fußball-Bundesliga.

Goncalo Paciencia Geboren: 1. August 1994 (Alter 29 Jahre), Porto, Portugal Verein: VfL Bochum Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt: Ex-Spieler wechselt nach Bochum

Goncalo Paciencia hat sich dem VfL Bochum angeschlossen, wie der Ruhrpott-Klub bestätigte. Die Bochumer sicherten sich damit einen weiteren klassischen Mittelstürmer, dessen Stärken vor allem im Kopfballspiel liegen. Mit ihm bekommt Angreifer Philipp Hofmann neue Konkurrenz im Kampf um den Platz in vorderster Front.

Beim Deal zwischen dem VfL Bochum und Paciencias Ex-Klub Celta de Vigo soll es sich um eine einjährige Leihe handeln. Ob der Bundesligist eine Kaufoption für den 29-Jährigen hat, ist noch nicht bekannt. Für Paciencia ist es eine Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga. Der Portugiese war in der Vergangenheit bereits für den FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt aktiv.

Goncalo Paciencia ist zurück in der Bundesliga. © IMAGO/Jürgen Kessler

Insgesamt kommt Paciencia auf 67 Spiele in der Bundesliga, in denen ihm 14 Treffer und sieben Vorlagen gelangen. Größter Erfolg des Angreifers war der Gewinn der Europa League in der Saison 2022/23 mit Eintracht Frankfurt. Die SGE verpflichtete ihn im Sommer 2018 für drei Millionen Euro vom FC Porto und der 29-Jährige zeigte sich als echter Gewinn für die Hessen.

Eintracht Frankfurt: Wiedersehen mit Paciencia

Seinen Marktwert steigerte er in seiner Zeit am Main von drei auf 15 Millionen Euro. Nach zwei Jahren im Trikot mit dem Adler auf der Brust wechselte Paciencia per Leihe mit Kaufpflicht zum FC Schalke 04. Weil die „Knappen“ am Ende der Saison aber in die 2. Bundesliga abstiegen, griff die vereinbarte Kaufpflicht nicht und der Portugiese kehrte zurück zu Eintracht Frankfurt.

Ein Wiedersehen mit den alten Kollegen von der SGE gibt es bereits Mitte September, denn direkt nach der Länderspielpause ist Eintracht Frankfurt zu Gast beim VfL Bochum. (smr)