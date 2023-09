Schweinsteiger fürchtet dunkle Torwart-Wolken für Bundestrainer Nagelsmann

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer. Bei der Nationalmannschaft wird er auf viele Spieler treffen, die er schon trainiert hat. Bastian Schweinsteiger hat eine Befürchtung.

München – Deutschland hat einen neuen Bundestrainer: Julian Nagelsmann wird die DFB-Elf zur Heim-EM 2024 führen, der DFB hatte den 36-Jährigen am Freitag auf einer Pressekonferenz als Nachfolger von Hansi Flick vorgestellt.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), Landsberg am Lech Bundestrainer seit: 22. September 2023 Letzte Station: FC Bayern München

Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer

Nagelsmann als Bundestrainer – passt das? Kann das funktionieren? Der Oberbayer gilt als akribischer Vereinstrainer, der seine Spieler gerne mit unzähligen Details füttert, um sie besser zu machen.

Bei der Nationalmannschaft wird er seine Akteure aber nicht jeden Tag im Training haben. Nagelsmann muss sich also umstellen. Bei der PK ließ er bereits durchblicken, dass er sich dessen bewusst ist. Er freue sich darauf, die Fehler, die ihm beim FC Bayern München unterlaufen waren, nun nicht mehr zu machen.

Schweinsteiger fürchtet dunkle Torwart-Wolken für Bundestrainer Nagelsmann

Der deutsche Rekordmeister hatte sich im März vom einstigen Wunschtrainer getrennt. Zuvor hatte es bei den Bayern turbulente Monate gegeben – unter anderem auch wegen Manuel Neuer. Der Kapitän und Torhüter hatte sich nach dem frühen WM-Aus eine schwere Unterschenkelverletzung zugezogen. Seit dem verheerenden Ski-Unfall fällt Neuer aus.

Aber nicht nur deshalb ging es bei den Bayern heiß her. Im Januar trennte man sich von Torwarttrainer Toni Tapalovic, Neuers engstem Vertrauten im Klub. Diese Geschichte könnte nun auch beim DFB noch ein Problem für Nagelsmann werden, wie beispielsweise Weltmeister Bastian Schweinsteiger fürchtet. „Wenn das Thema vielleicht nicht ausgeräumt ist, was ich hoffe, dass es schon ist, dann könnte das natürlich belastend sein“, sagte der 39 Jahre alte Ex-Profi in einem Beitrag der „Sportschau“.

Julian Nagelsmann (l.) ist neuer Bundestrainer. Weltmeister Bastian Schweinsteiger hofft, dass seine Bayern-Vergangenheit keine negative Rolle spielen wird. © motivio / ANP / Imago

Nagelsmann und Neuer: Bayern-Vergangenheit auch beim DFB ein Thema?

Dunkle Torwart-Wolken also auch bei der deutschen Nationalmannschaft? Das Verhältnis von Nagelsmann und Neuer galt bei den Bayern als angespannt – auch wegen der Tapalovic-Entlassung.

Ob ein gesunder Neuer die Chance hätte, Stammtorhüter bei der EM zu sein, ließ Nagelsmann bei seiner Vorstellung offen: „Das Allerwichtigste ist – und das habe ich auch als Bayern-Trainer gesagt –, dass wir Manu die nötige Zeit geben, gesund zu werden und wieder hundert Prozent Leistungsfähigkeit zu kriegen. Wenn die Situation eintrifft, werden wir das bewerten.“

Flick-Nachfolger: Alle genannten Bundestrainer-Kandidaten – und wer es wird Fotostrecke ansehen

Nagelsmann wird zunächst auf ter Stegen setzen – USA-Reise im Oktober

Zuletzt hütete Marc-André ter Stegen das deutsche Tor, auch bei der anstehenden USA-Reise im Oktober wird der Barcelona-Keeper die Nummer Eins sein. Und danach? Abwarten. Der neue Bundestrainer trifft bei der Nationalmannschaft auf viele Spieler, die er schon einmal trainiert hat – darunter hat Nagelsmann auch einige Fürsprecher. (akl/dpa)