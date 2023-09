Mehmet Scholl fordert Matthäus als neuen Bundestrainer

Von: Sascha Mehr

Der DFB ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Flick. Ex-Nationalspieler Mehmet Scholl hat einen klaren Favoriten für den Job des Bundestrainers.

München – Nach der Entlassung von Hansi Flick ist der DFB auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger, der die Mannschaft auf die Heim-EM 2024 vorbereiten und dort ein gutes Turnier spielen soll. Bereits im Oktober, wenn die DFB-Auswahl auf die USA und Mexiko trifft, soll ein neuer Bundestrainer feststehen.

Mehmet Scholl Geboren: 16. Oktober 1970 (Alter 52 Jahre), Karlsruhe Vereine: Karlsruher SC, FC Bayern München

Flick-Nachfolger: Wer wird neuer Bundestrainer?

Rudi Völler, Interimstrainer beim Länderspiel gegen Frankreich, ging nicht auf einzelne Namen ein. „Natürlich gibt es mehrere Trainer, die als Nachfolger für Hansi Flick infrage kommen. Wichtig ist, schon in dreieinhalb Wochen jemanden zu präsentieren. Es wird noch einige Diskussionen und Sitzungen geben, Namen werde ich hier aber keine nennen“, sagte er auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen die Franzosen.

„Was soll ich darauf antworten? Natürlich ist Julian Nagelsmann ein absoluter Top-Trainer, wie andere auch“, antwortete Völler auf die Nachfrage, ob der Ex-Bayern-Cheftrainer Kandidat für die Flick-Nachfolge ist. Nach Bild-Informationen gilt der 36-Jährige als Favorit für den Posten des Bundestrainers.

Mehmet Scholl fordert Lothar Matthäus als Bundestrainer. © Revierfoto

Wenn es nach Ex-Nationalspieler Mehmet Scholl geht, sollte aber jemand anderes Nachfolger von Hansi Flick werden. „Für mich gibt es keine Diskussion. Der DFB muss meiner Meinung nach Lothar Matthäus zum Bundestrainer machen. Er wäre die beste Wahl“, sagte der 52-Jährige zu Bild.

Flick-Nachfolger: Mehmet Scholl fordert Lothar Matthäus

„Lothar ist sperrig und unbequem. Er sagt seine Meinung. Dafür kenne ich ihn lange genug. Er wäre genau der richtige für den Posten. Mit seinen Analysen hat er immer Recht. Ich liebe Rudi Völler, aber Lothar ist die beste Lösung“, so Scholl weiter.

Problem an der Sache ist aber, dass Matthäus gar kein Interesse daran hat, neuer Bundestrainer zu werden. „Ich bin lange weg. Meine Lebensplanung ist ganz anders, sowohl privat als auch beruflich. Der Posten ist nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle“, bestätigte er bei BildTV. Der Weltmeister von 1990 wolle aktuell mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen. Scheint so, als würde es nichts werden mit der Wunschlösung von Mehmet Scholl. (smr)