Bundestrainerin: Torhüterin Frohms im DFB-Kader Nummer eins

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spricht bei einer Pressekonferenz in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB. © Frank Rumpenhorst/dpa

Torhüterin Almuth Schult muss sich vor der Fußball-Europameisterschaft in England im deutschen Nationalteam weiter hinter ihrer Rivalin Merle Frohms anstellen.

Frankfurt/M. - „Merle ist seit drei Jahren die Nummer eins. Von daher ändert sich an diesem Status gar nichts“, betonte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der Bekanntgabe des vorläufigen 28-köpfigen Kaders für das Turnier vom 6. bis 31. Juli.

Olympiasiegerin Schult vom VfL Wolfsburg hatte zuletzt Hoffnungen auf eine Rückkehr zwischen die Pfosten angemeldet und gesagt: „Ich möchte der Bundestrainerin die Entscheidung so schwer wie möglich machen. Ich sehe nicht, dass die Entscheidung schon in Stein gemeißelt ist.“

Die 31-Jährige gehört nach der Geburt ihrer Zwillinge schon länger wieder der DFB-Auswahl an. Schult wechselt nach der EM in die USA zu den Angel City FC in Los Angeles. Nachfolgerin der 64-fachen Nationalspielerin in Wolfsburg ist ausgerechnet Frohms.

Die 27-Jährige spielte zuletzt zwei Jahre für Eintracht Frankfurt, begann ihre Bundesliga-Karriere aber in Wolfsburg. „Merle hat bei uns sehr, sehr gute bis herausragende Leistungen gebracht, deshalb geht die Merle als Nummer eins in das Turnier“, sagte Voss-Tecklenburg. Als weitere Torhüterinnen sind Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea und Martina Tufekovic von der TSG 1899 Hoffenheim nominiert. dpa