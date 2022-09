BVB in der Champions League gegen Kopenhagen: Wer zeigt das Spiel live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Für Borussia Dortmund geht es in der Champions League gegen den FC Kopenhagen los. © IMAGO/Moritz Mueller

Borussia Dortmund eröffnet die Gruppenphase der Champions League gegen den FC Kopenhagen. Alle Infos, wo die Partie heute live im TV und Stream läuft.

Dortmund ‒ Die Saison 2022/2023 geht in dieser Woche nun auch mit internationalem Fußball wieder so richtig los. Die Gruppenphase der UEFA Champions League beginnt und gleich fünf deutsche Mannschaften gehen an den Start. Darunter befindet sich natürlich Borussia Dortmund, das mit dem FC Kopenhagen eine machbare Aufgabe vor heimischem Publikum zugelost bekommen hat. Anschließend treffen die Dortmunder auf FC Sevilla und Manchester City, zwei Mannschaften, von denen deutlich mehr zu erwarten sein wird.

Ein Heimsieg gegen den dänischen Rekordmeister ist also Pflicht, wenn sich das Team von Edin Terzic für das Achtelfinale qualifizieren möchte. Sorgen um fehlende Form müssen sich die Anhänger vorerst nicht machen. Zwar brach die Mannschaft am vorletzten Wochenende gegen Werder Bremen historisch ein und verspielte wenige Minuten vor Schluss eine 2:0-Führung. Die Pleite konnte allerdings abgeschüttelt werden, gegen die TSG Hoffenheim konnte wieder gewonnen werden. In der Bundesliga steht die Borussia nun immerhin wieder vor dem FC Bayern.

UEFA Champions League, 1. Spieltag Borussia Dortmund - FC Kopenhagen Anpfiff: 6. September 2022, 18:45 Uhr Stadion: Signal-Iduna-Park, Dortmund Schiedsrichter: Francios Letexier (Frankreich)

Borussia Dortmund darf Stehplätze in der Champions League nutzen

Trainer Terzic nimmt sich für die Spielzeit fest vor, „ein besseres Gesicht zeigen als in der vergangenen Saison - gerade in den Pokalwettbewerben“. Dafür müssen die drei Heimspiele im Idealfall alle gewonnen werden. Einen großen Unterschied kann dafür die gelbe Wand ausmachen. Erstmals dürfen in dieser Saison Stehplätze in der Champions League aufgemacht werden, „die Süd“ im Westfalenstadion kann also aus dem Vollen schöpfen.

Für das Auftaktspiel in der Königsklasse wird Jamie Bynoe-Gittens nahezu sicher ausfallen. Das Top-Talent kugelte sich gegen Hoffenheim die Schulter aus, in Dortmund beratschlagt sich man wohl noch bezüglich der Behandlungsmethode. Fraglich sind außerdem die jungen Angreifer Donyell Malen und Karim Adeyemi, die am Montag nicht beim Training dabei waren.

Wer zeigt die Champions League mit dem BVB heute live im TV?

Auch in der Saison 2022/2023 liegen die Übertragungsrechte der Champions League exklusiv bei Streaminganbietern. Kein deutscher TV-Sender, ob Pay- oder Free-TV, konnte bei der Ausschreibung finanziell mithalten. Dementsprechend wird die Partie leider nicht im linearen Fernsehen zu sehen sein.

Wo kann ich Borussia Dortmund gegen den FC Kopenhagen heute live im Stream schauen?

Unter anderem setzte sich Amazon Prime Video gegen die etablierten deutschen TV-Sender durch. Der neue große Player auf dem Markt der Übertragungsrechte sicherte sich ein Paket, der es dem Online-Giganten ermöglicht, sich jeden Dienstag ein Top-Spiel auszusuchen und dieses exklusiv zu zeigen. In dieser Woche entschied man sich für das Spiel des BVB gegen den FC Kopenhagen.

Partie: Borussia Dortmund - FC Kopenhagen TV: Amazon Prime Video (Smart-TV) Live-Stream: Amazon Prime Video

Fans benötigen also ein kostenpflichtiges Abonnement bei Amazon Prime Video, um die Partie schauen zu können. Wer noch nicht Kunde ist, kann einen 30-tägigen kostenlosen Probemonat aktivieren. Über die Apps von Amazon Prime Video kann das Spiel außerdem über Smart-TVs geschaut werden. Sebastian Hellmann wird die Vorberichte an der Seitenlinie gemeinsam mit Matthias Sammer und Tabea Kemme leiten. Jonas Friedrich kommentiert anschließend gemeinsam mit Experte Benedikt Höwedes. (ta)