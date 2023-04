Rückschlag für den BVB im Titelkampf: Schlotterbeck droht Ausfall

Von: Antonio José Riether

Der BVB ist neuer Tabellenführer, allerdings verletzte sich Nico Schlotterbeck im letzten Spiel wohl folgenschwer. Er fehlt beim Lokalduell in Bochum.

Dortmund - Am vergangenen Wochenende lief beinahe alles glatt bei Borussia Dortmund. Erst patzte der FC Bayern in Mainz, dann nutzte der BVB die Gelegenheit, bezwang Eintracht Frankfurt souverän mit 4:0 und holte sich die Tabellenführung. Fünf Spieltage vor Saisonende haben die Dortmunder also die Möglichkeit, die Meisterschaft aus eigener Kraft zu gewinnen. Einen Wermutstropfen musste der Titelkandidat jedoch verkraften: die Verletzung von Nico Schlotterbeck, der nun auszufallen droht.

Nico Schlotterbeck Geboren: 01. Dezember 1999 in Waiblingen Profi-Stationen: SC Freiburg, Union Berlin (Leihe),Borussia Dortmund Pflichtspiele für den BVB: 38 (4 Tore) Länderspiele: 9 für Deutschland

BVB fehlt wichtiger Spieler: Nico Schlotterbecks alte Verletzung bricht wieder auf

25 Minuten waren am Samstagabend zwischen Dortmund und Frankfurt gespielt, da stand es schon 2:0 für die Gastgeber. Nico Schlotterbeck war jedoch nicht zum Jubeln zumute, der Innenverteidiger der Schwarz-Gelben verspürte ein Ziehen im Oberschenkel und musste daraufhin für Niklas Süle ausgewechselt werden.

Anfang April hatte sich der neunmalige Nationalspieler bereits bei der 2:4-Niederlage in München einen Faserriss mit Sehnenbeteiligung im Oberschenkel zugezogen. Nun scheint die alte Verletzung wieder aufgebrochen zu sein. Ende März hatte Schlotterbeck nach dem Länderspiel gegen Peru Ende März schon über muskuläre Probleme geklagt. Für die Mannschaft von Trainer Edin Terzic könnte die Verletzung des Defensivspielers schwere Folgen haben.

Nico Schlotterbeck verletzte sich am Wochenende erneut und fällt für das kommende Spiel aus. © Sven Simon/Revierfoto/imago

Nico Schlotterbeck: Dortmunder Abwehrchef fehlt in wichtigem Spiel

Denn der 23-Jährige entwickelte sich in seiner Premierensaison in Dortmund zum Leistungsträger und Abwehrchef, unter Terzic ist er gesetzt. Schlotterbeck absolvierte 38 Pflichtspiele in dieser Saison und steuerte vier Treffer und vier Vorlagen bei, in all seinen 27 Bundesliga-Einsätzen stand er zudem in der Startelf. Lediglich zwei Ligaspiele sowie das Pokal-Viertelfinale gegen Leipzig verpasste der gebürtige Waiblinger aufgrund seines Faserrisses.

Beim ersten von fünf ausstehenden Spielen, dem Derby beim VfL Bochum am Freitagabend, wird er mit großer Sicherheit nicht mitwirken können. Stattdessen werden Niklas Süle und Mats Hummels bei Duell mit dem abstiegsbedrohten Lokalrivalen das Innenverteidiger-Duo bilden.

BVB-Star Nico Schlotterbeck verletzt: Kein Bruder-Duell mit Keven

Schlotterbeck verpasst nicht nur das Revierderby gegen Bochum, sondern auch das Duell gegen seinen älteren Bruder Keven, der mit dem VfL aktuell um den Klassenerhalt kämpft. Der 25-Jährige hatte erst eine Fleischwunde auskuriert und kehrte am Dienstag auf den Trainingsplatz zurück.

Auch ohne Nico Schlotterbeck muss der BVB in Bochum drei Zähler holen, um den knappen Vorsprung von einem Punkt vor dem Verfolger FC Bayern aufrechtzuerhalten. Die Münchner müssen nach der sportlichen Talfahrt zwangsläufig auf Fehler der Terzic-Truppe hoffen, um noch die Chance auf den Meistertitel zu wahren. (ajr)