Der BVB zu Gast beim FC Sevilla: Wer überträgt die Champions League heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Der BVB will sich in der Gruppe G von Sevilla und Kopenhagen absetzen. © Bernd Thissen/dpa

Der BVB will in der Champions League einen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Alle Infos, wo das Spiel gegen Sevilla heute live im Stream läuft.

Sevilla ‒ Auch unter Edin Terzic hat sich bei Borussia Dortmund nicht viel verändert. Auf eine vielversprechende Transferphase folgten ein ordentlicher Bundesliga-Auftakt, kleine Rückschläge, Verletzungen von wichtigen Spielern und vermeidbare Bundesliga-Niederlagen gegen vermeintlich schwächere Gegner. Alles wie immer. Am vergangenen Wochenende verspielte der BVB beim 1. FC Köln eine 1:0-Halbzeitführung und fuhr mit einer 2:3-Niederlage zurück ins Ruhrgebiet.

Jetzt folgt eine schwierige Aufgabe beim FC Sevilla. Ohne die weiterhin verletzen Führungsspieler Mats Hummels und Marco Reus hat sich die Mannschaft nach Andalusien aufgemacht. Dabei könnte die Begegnung richtungsweisend für die Kampagne in der Champions League sein. Hinter Manchester City, das die Gruppe wohl gewinnen wird, werden sich Dortmund und der FC Sevilla wohl um das zweite Achtelfinal-Ticket streiten. Sollte der BVB das erste direkte Duell auswärts gewinnen, wäre ein großer Schritt geschafft.

UEFA Champions League, 3. Spieltag FC Sevilla - Borussia Dortmund Anpfiff: 5. Oktober 2022, 21.00 Uhr Stadion: Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)

Borussia Dortmund will sich gegen kriselndes Sevilla rehabilitieren

Auch wenn die Stimmung bei den Borussen besser sein könnte: In Sevilla sieht es derzeit noch düsterer aus. In der Champions League reichte es bislang nur zu einem Unentschieden gegen Kopenhagen und in der Liga steht die Mannschaft von Julen Lopetegui mit nur fünf Punkten aus sieben Spielen auf Platz 17. Laut Medienberichten steht der ehemalige spanische Nationaltrainer vor dem Aus, ein Nachfolger soll bereits feststehen.

Für beide Mannschaften geht es also darum, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden und wieder in die Spur zu kommen. Der BVB müsse „den Switch zu finden, um mit neuer Energie und positiver Ausstrahlung an das Spiel heranzugehen. Es ist eine gute Chance, um den Wind zu unseren Gunsten zu drehen“, betonte Julian Brandt auf der Pressekonferenz vor der Begegnung. Jetzt müssen den Worten Taten folgen.

Platzierung Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1. Manchester City 2 6:1 5 6 2. Borussia Dortmund 2 4:2 2 3 3. FC Kopenhagen 2 0:3 -3 1 4. FC Sevilla 2 0:4 -4 1

Wer überträgt Borussia Dortmund in der Champions League heute live im Stream?

Alle Mittwochsspiele der UEFA Champions League werden exklusiv vom Streamingdienst DAZN im Live-Stream übertragen. Die Partie zwischen dem FC Sevilla und Borussia Dortmund kann im Einzelspiel und in der Konferenz verfolgt werden. Die Vorberichte zum Einzelspiel beginnen ab 20.15 Uhr mit Moderatorin Laura Wontorra und Reporter Daniel Herzog. Jan Platte kommentiert das Spiel anschließend mit Experte Sami Khedira.

Begegnung: FC Sevilla - Borussia Dortmund TV: - LIve-Stream: DAZN

Das DAZN-Angebot ist kostenpflichtig und kann nur mit einem gültigen Monats- oder Jahresabo genutzt werden. Beim Monatsabo werden monatlich 29,99 Euro fällig, beim Jahresabo 24,99 Euro. (ta)