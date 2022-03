Wunderstürmer will BVB offenbar verlassen

Von: Marius Epp

Youssoufa Moukoko wurde schnell als Jahrhunderttalent gefeiert. Doch der Schritt zu den Profis erwies sich als groß - zu groß? Angeblich will er den BVB verlassen.

Dortmund - Nicht wenige Talente zerschellten bereits am Hype und zu hohen Erwartungen. Youssoufa Moukoko gehört eigentlich nicht zu den Youngstern, die völlig zu Unrecht hochgelobt wurden - ein Blick in seine unglaublichen Tor-Statistiken im Jugendbereich reicht zur Rechtfertigung.

Trotz seines offensichtlichen Talents hat es bislang allerdings nicht für den Durchbruch bei den Profis gereicht. Auch, weil ihm Verletzungen immer wieder einen Strich durch die Rechnung machten. Informationen der Bild zufolge möchte der 17-Jährige den BVB im Sommer aufgrund mangelnder Einsatzzeiten unter Trainer Marco Rose verlassen.

BVB-Talent Youssoufa Moukoko vor Abgang? Youngster will mehr Spielzeit

Gut 300 Spielminuten hat Moukoko in dieser Saison auf dem Konto - nicht gerade viel. Für einen Spieler in seinem Alter ist aber vor allem eines wichtig: Spielzeit. Und die scheint er in Dortmund nicht zu bekommen, auch wenn Erling Haaland die Schwarz-Gelben verlassen sollte. Mit Nationalspieler Karim Adeyemi will die Borussia im Sturm nachlegen, obwohl die Verhandlungen zu platzen drohen. Donyell Malen steht auch noch vor ihm in der Rangordnung.

Stehen beide vor einer unsicheren Zukunft: Erling Haaland (oben) und Youssoufa Moukoko (mit der Nummer 18). © Matthias Koch/imago

Der Vertrag des Ausnahmetalents läuft noch bis 2023. Will Dortmund ihm per Leihstation zu Spielpraxis verhelfen, müsste sein Vertrag verlängert werden. Der Verein plant nach wie vor mit dem Stürmer, schließlich traut man ihm zu, eines Tages die Rolle eines Haalands oder Reus einzunehmen.

Youssoufa Moukoko

Geboren: 20. November 2004 (Alter 17 Jahre), Jaunde, Kamerun

Position: Mittelstürmer

Verein: Borussia Dortmund

Marktwert: 15 Millionen Euro

Profi-Einsätze in der aktuellen Saison: 17

Borussia Dortmund: Moukoko braucht Zeit

Dem Bericht zufolge möchte Moukoko aber zu einem Verein wechseln, bei dem er gesetzt ist. So erscheint es durchaus möglich, dass der BVB sein „Jahrhunderttalent“ tatsächlich verliert. Am Interesse anderer Klubs wird es nicht mangeln.

Bis zum Sommer ist es noch eine Weile, die Lage kann sich durchaus noch ändern. Bleibt Moukoko von Verletzungen verschont, setzt er sich womöglich doch noch durch - wenn nicht, steht aber auch nicht gleich die ganze Karriere auf der Kippe. Schließlich ist der junge Mann erst 17 Jahre alt. (epp)