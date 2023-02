BVB will mit Brandt verlängern – droht Abgang des Offensivspielers?

Von: Sascha Mehr

Borussia Dortmund will den Vertrag mit Offensivspieler Julian Brandt verlängern. Das könnte jedoch zu einer Hängepartie werden.

Dortmund - Julian Brandt ist der Mann der Stunde bei Borussia Dortmund. Der deutsche Nationalspieler befindet sich wahrscheinlich in der besten Form seit er beim BVB unter Vertrag steht. In der laufenden Saison kommt der 26-Jährige auf 22 Bundesligaspiele, in denen er acht Treffer erzielte und weitere vier vorbereitete. Alleine in den letzten vier Spielen erzielte er jeweils ein Tor. Am vergangenen Spieltag war der gebürtige Bremer Matchwinner beim knappen 1:0-Sieg bei der TSG Hoffenheim. Einen Freistoß von Kapitän Marco Reus leitete er mit dem Rücken zum Siegtreffer ins Netz.

Borussia Dortmund: Brandt mit starker Saison

Borussia Dortmund ist durch die beeindruckende Serie von fünf Siegen aus fünf Spielen in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga zurück im Kampf um die deutsche Meisterschaft, denn der Rückstand auf den FC Bayern München beträgt lediglich drei Punkte. „Das ist eine sehr starke Momentaufnahme. Wir haben das Glück ein wenig strapaziert. In der Vergangenheit haben wir solche Spiele aber auch oft verloren“, sagte Brandt im Anschluss an den Sieg in Hoffenheim zum Pay-TV-Sender Sky.

Julian Brandt vom BVB (l.). © IMAGO/Markus Fischer

Viel Lob gibt es für Julian Brandt von den Mannschaftskollegen bei Borussia Dortmund. „Jule ist neben Jude unser Spieler der Saison bisher. Er spielt eine herausragende Saison. Was er vorne zuläuft. Welche Wege er geht. Er hat sich defensiv brutal weiterentwickelt. Er hält fast jeden Ball und erarbeitet sich Tore“, sagte beispielsweise Abwehrspieler Nico Schlotterbeck nach dem Hoffenheim-Spiel zum Kicker-Sportmagazin.

Borussia Dortmund will mit Brandt verlängern

Vor seiner Leistungsexplosion stand Julian Brandt regelmäßig in der Kritik und fand sich auf diversen Streichlisten wieder. Davon ist aber mittlerweile keine Rede mehr. Vielmehr will Borussia Dortmund den bis 2024 laufenden Vertrag mit dem deutschen Nationalspieler verlängern. „Die Vertragssituation ist mir natürlich bekannt, und das Thema gehen wir sehr positiv und unaufgeregt an“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kürzlich zur Bild. Massig Zeit hat Borussia Dortmund aber nicht, denn sollte es zu keiner Einigung zwischen den beiden Parteien kommen, müsste der Klub den Offensivspieler im Sommer verkaufen, wenn kein ablösefreier Abgang ein Jahr später riskiert werden soll.

Unterdessen will Borussia Dortmund auch den Vertrag mit Marco Reus verlängern. Stimmt der BVB-Kapitän zu, müsste dieser auf die Hälfte seines derzeitigen Gehalts verzichten. (smr)