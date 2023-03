BVB-Coach Terzic vor Ligagipfel kämpferisch

Trainer Edin Terzic spielt mit dem BVB um die deutsche Meisterschaft. © Bernd Thissen/dpa

Edin Terzic geht nach dem Sprung von Borussia Dortmund an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga mit großer Vorfreude in das Gipfeltreffen beim FC Bayern München.

Dortmund - „Natürlich ist es durch diese Vorzeichen deutlich schöner. Es hat ja zuletzt Spiele gegeben, da ging es nur noch um die Ehre“, sagte der 40 Jahre alte BVB-Coach bei einem Fußball-Talk in Lünen mit Bezug auf die mitunter großen Rückstände des Revierclubs in den vergangenen Jahren auf den Rekordmeister.

Terzic hofft auf einen stärkeren Auftritt seines Teams als in den vorigen acht Bundesligaspielen in München, die mit einer ernüchternden Tordifferenz von insgesamt 6:33 allesamt verloren gingen: „Wir sind momentan richtig gut darauf. Das macht uns sehr zuversichtlich. Wenn wir nicht nur mit einer Portion Respekt, sondern auch mit Mut in die Partie gehen, haben wir eine große Chance.“

Nach dem 6:1 (4:1) am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Köln waren die nun einen Punkt besseren Dortmunder am bisherigen Spitzenreiter FC Bayern vorbeigezogen, der sein Spiel einen Tag später in Leverkusen mit 1:2 verlor. Damit führt der BVB erstmals seit Ende August 2019 die Tabelle zum Abschluss eines Spieltages wieder an. „Am Sonntagabend hat man gerne auf die Tabelle geschaut. Es ist sicher ein schöner Moment, aber es steht noch viel an, für das wir kämpfen müssen. Wir sind noch lange nicht fertig“, kommentierte Terzic. dpa