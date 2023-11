DFB-Fan filmt skurrile Szene: Füllkrug stellt Goretzka unerwartete Frage, der antwortet überrascht

Von: Christoph Gschoßmann

Die deutschen Nationalspieler haben in der Länderspielpause Gelegenheit zur Feinabstimmung. Ein Fan nimmt eine Interaktion von Goretzka und Füllkrug auf.

Frankfurt - Die Länderspielpause lässt das DFB-Team in den Fokus des medialen Interesses rücken - natürlich umso mehr, da die EM 2024 quasi vor der Tür steht. Auch die Fans scharen sich um die Spieler von Trainer Julian Nagelsmann, die am Samstag (18. November 2023) im Testspiel gegen die Türkei zeigen sollen, dass sie für das Turnier bereit sind. Wenn Fans und Spieler auf diese Art aufeinandertreffen, können die Fans mitunter ganz genau mitansehen, wie ihre Lieblinge denn so untereinander agieren. So geschehen im Beispiel Niclas Füllkrug und Leon Goretzka auf einem Video bei X, ehemals Twitter.

Niclas Füllkrug und Leon Goretzka: Fan nimmt Unterhaltung beim DFB-Tross auf

Die Interaktion der beiden Kicker ist recht simpel, und dennoch etwas skurril. In dem Moment, in dem beide in den Teambus einsteigen, fragt Füllkrug Goretzka: „Guckst du Sommerhaus?“, woraufhin Letzterer mit überraschtem Blick kurz zögert, aber dann antwortet: „Nee.“ Ob dem eine längere Diskussion über Fernsehgewohnheiten vorausging, ist nicht bekannt. Auch ob Füllkrug selbst „Sommerhaus der Stars“ bei RTL ansieht, bleibt offen. Das ganze wirkt, als wolle der BVB-Stürmer mit ein bisschen Smalltalk eine Verbindung zu Goretzka aufbauen - was ihm aber nicht gelingt. Die User bei X amüsieren sich über den Austausch.

Leon Goretzka offenbar kein Fan von „Sommerhaus der Stars“ auf RTL

„Goretzka dachte wahrscheinlich, dass Lücke ihn verar***t“, kommentiert ein User. Ein anderer bezeichnet die Szene als „intellektuellen Kampf der Welten zwischen Fülle und Goretzka“. Auch holen sich die beiden für ihre Art jeweils Lob ab: Füllkrug wird als „Trash-TV-King“ bezeichnet, und zu Goretzka schreibt ein Nutzer: „Stabil, wie Goretzka nicht mal so tut, als würde es ihn interessieren.“ Goretzka besuchte während der letzten DFB-Reise eine Sehenswürdigkeit in den USA.

Zu der Momentaufnahme mit den beiden gibt es aber tatsächlich noch ein Nachspiel. Auf einem anderen kurzen Video eines Fans bei X gelingt es einem Fan, ein Selfie mit Füllkrug aufzunehmen. Bevor der Stürmer ins Hotel geht, fragt der Fan ihn: „Guckst du Sommerhaus?“ Füllkrug ist jetzt derjenige, der überrascht ist und lacht. Seine Antwort geht in der Aufnahme dann aber leider akustisch unter. Letztlich ist es wohl ohnehin wichtiger, dass sich Füllkrug seinen Torriecher im Nationaldress und sein gute Laune bewahrt, und sich mit Goretzka gut versteht - schließlich droht der DFB-Elf bei der EM schwere Gruppengegner. (cgsc)