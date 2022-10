Wie Sie den BVB gegen Manchester City in der Champions League live im TV und Stream sehen können

Von: Tim Althoff

Erling Haaland von Manchester City schoss im Hinspiel das Tor zum 2:1 gegen Borussia Dortmund. © Stringer/dpa

In der Champions League trifft der BVB erneut auf Erling Haaland und Manchester City. Alle Infos, wo das Spiel heute live im TV und Stream läuft.

Dortmund ‒ Während in der Bundesliga noch einige Punkte zur Tabellenführung fehlen, läuft es in den Pokalwettbewerben deutlich besser. In der Champions League fehlt Borussia Dortmund nur noch ein Punkt, um das Weiterkommen zu fixieren. Nach einem Sieg und einem Unentschieden gegen den FC Sevilla hat der BVB den Tie-Breaker auf seiner Seite und kann nur noch Dritter werden, wenn Sevilla die ausstehenden Spiele gegen den FC Kopenhagen und Manchester City gewinnt und Schwarz-Gelb keinen Zähler mehr holt.

Ob man den nötigen Punkt schon gegen Manchester City holt, bleibt im Signal-Iduna-Park abzuwarten. Die „Skyblues“ sind nicht nur die weltweit wohl am besten funktionierende Mannschaft, sondern haben mit Erling Haaland auch einen Stürmer in ihren Reihen, der nicht nur in absoluter Top-Form ist, sondern im alten Wohnzimmer doppelt motiviert sein wird. Zweieinhalb Jahre lang lief der Norweger im Ruhrgebiet auf und wechselte im letzten Sommer für rund 60 Millionen Euro zu dem Verein, für den schon sein Vater spielte.

UEFA Champions League, 5. Spieltag Borussia Dortmund - Manchester City Anpfiff: 25. Oktober 2022, 21.00 Uhr Stadion: Signal-Iduna-Park, Dortmund

„Beängstigender“ Haaland will Dortmund ein zweites Mal schocken

Was Haaland in der Bundesliga schon gezeigt hat, beweist er jetzt auch in der Premier League. Mit unglaublichen 15 Toren in zehn Spielen lässt der 22-Jährige ganz Europa staunen. Trainer Pep Guardiola bezeichnete die Tor-Ausbeute seines neuen Superstars als „beängstigend“. Das Gefühl werden die Dortmunder kennen. Schon im Hinspiel versenkte Haaland den BVB mit seinem eingesprungenen Volley-Siegtreffer zum 2:1.

Im Rückspiel geht es für City, das bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert ist, nur noch um den Gruppensieg. Mit einem Dreier gegen Dortmund wären Guardiola und Co. sicher im ersten Topf der Achtelfinal-Auslosung. Sollte der BVB sich überraschend durchsetzen, würde die Entscheidung am sechsten Spieltag fallen.

Wer zeigt Dortmund gegen Manchester City heute live im TV?

Das Spiel wird im deutschen Fernsehen leider nicht live zu sehen sein. Die Rechte an den Partien der Champions League liegen in diesem Jahr bei den Streaminganbietern. Das ZDF sendet mittwochs um 23.00 Uhr lediglich eine Highlight-Show mit den Zusammenfassungen der wichtigsten Spiele des Spieltags.

BVB gegen ManCity im Live-Stream auf Amazon Prime Video

Begegnung: Borussia Dortmund - Manchester City TV: - Live-Stream: Amazon Prime Video

Wenn Sie das Spiel zwischen Dortmund und Manchester City live im Stream schauen möchten, benötigen Sie ein Abonnement von Amazon Prime Video. Der Online-Gigant darf sich jeden Dienstag ein Spiel der Königsklasse aussuchen und dieses exklusiv übertragen. Das Spiel wird folglich nicht auf DAZN zu sehen sein.

Die Übertragung beginnt ab 20.00 Uhr, Sebastian Hellmann berichtet aus dem Westfalenstadion mit den Experten Matthias Sammer, Marcel Schmelzer und Josephine Henning. Jonas Friedrich kommentiert die Begegnung. (ta)