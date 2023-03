BVB droht Abgang zum Nulltarif

Borussia Dortmund würde gerne mit Marco Reus verlängern, allerdings nur bei einer deutlichen Gehaltskürzung. Darauf hat der Offensivspieler wohl keine Lust.

Dortmund - Marco Reus war im Auftaktspiel des 23. Spieltags zwischen seinem BVB und RB Leipzig einer der entscheidenden Spieler. Er selbst holte in der ersten Hälfte einen Elfmeter heraus und verwandelte diesen anschließend gegen Keeper Janis Blaswich souverän. Mit seinem Treffer zum 1:0 brachte er Borussia Dortmund auf die Siegerstraße und auch sonst lenkte er das Spiel der Schwarz-Gelben bis zu seiner Auswechslung in der 73. Minute.

Borussia Dortmund: Vertrag von Reus läuft aus

Der 33-jährige zeigt seit Wochen, wie wichtig er für die Mannschaft von Edin Terzic ist. Als Kapitän und Führungsspieler ist er der verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz und ein Akteur, der Verantwortung übernimmt. Die Rückrunde könnte für Reus aber zur Abschiedstournee werden, denn sein Vertrag läuft zum Ende der Saison aus und bislang kam es zu keiner Verlängerung. Zwar soll Borussia Dortmund seinem langjährigen Spieler einen unterschriftsreifen Vertrag vorgelegt haben, allerdings nur zu deutlich reduzierten Bezügen.

Nach Informationen der Bild, soll Marco Reus in Zukunft nur noch sechs statt zwölf Millionen Euro im Jahr verdienen - der BVB will sein Gehalt also mal eben halbieren. Darauf hat der 33-Jährige aber wohl keine Lust, wie die WAZ berichtet. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl setzt in Zukunft vermehrt auf leistungsorientierte Verträge, das heißt, dass die Profis bei Erfolgen mehr verdienen können, dafür das Grundgehalt aber nicht mehr so üppig ausfallen wird.

Borussia Dortmund: Verlässt Reus den Verein ablösefrei?

Zuletzt äußerte sich Kehl im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF über die Zukunft der Spieler Marco Reus und Mats Hummels. „Ich bin sowohl mit den Spielern als auch mit den Beratern im Austausch. Es gibt eine Tendenz“, so der Sportdirektor des BVB. Welche Tendenz das ist, verriet er aber nicht. Eine Entscheidung soll aber zeitnah fallen, wie Kehl bestätigte: „Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen zielführende Entscheidungen treffen werden. Das heißt nicht, dass wir im April oder Mai Entscheidungen treffen werden, sondern wir werden sie früher treffen.“

Sollten beide Seiten beim Gehalt hartnäckig bleiben und es keine Annäherung geben, könnte Kapitän Marco Reus den Verein nach elf Jahren verlassen. Der Offensivspieler wechselte 2012 von Borussia Mönchengladbach zum BVB und wurde mit dem Klub 2017 und 2021 DFB-Pokalsieger.

Unterdessen wollen die beiden Bundesligavereine Borussia Dortmund und RB Leipzig Naby Keita vom FC Liverpool verpflichten. Wer setzt sich durch? im Werben um den Mittelfeldspieler?