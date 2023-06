Eintracht Frankfurt buhlt offenbar um Torjäger von Real Madrid – Transferduell mit BVB

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt sucht weiter nach Verstärkungen für die Offensive und ist offenbar in Spanien bei Real Madrid fündig geworden.

Frankfurt/Madrid – Eintracht Frankfurt befindet sich mitten im Umbruch. Nach einer Saison, die insgesamt enttäuschend verlief und an deren Ende zumindest noch die Qualifikation für die Conference League gelang, wird sich das Gesicht der Mannschaft verändern. Cheftrainer Oliver Glasner wurde durch Dino Toppmöller ersetzt, der vom FC Bayern München an den Main wechselte.

Sergio Arribas Geboren: 30. September 2001 (Alter 21 Jahre), Madrid, Spanien Verein: Real Madrid Position: Offensives Mittelfeld

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

Nicht mehr zurückgreifen kann der neue Coach auf Daichi Kamada, Evan Ndicka und Almamy Toure, die Eintracht Frankfurt ablösefrei verlassen haben. Kamada und Ndicka hätte die SGE gerne gehalten, gegen die finanzstarke Konkurrenz aus dem Ausland war Sportvorstand Markus Krösche aber machtlos. Neben den genannten Profis könnten auch Djibril Sow, Randal Kolo Muani und Jesper Lindström den Klub verlassen, wenn der Preis stimmt.

Sportchef Krösche hat jede Menge Arbeit vor sich, denn er muss die Abgänge adäquat ersetzen und den Kader zudem verstärken, damit Dino Toppmöller mit seiner Mannschaft um die Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe spielen kann. Die SGE hat aber nicht nur fertige Profis, die eine sofortige Verstärkung wären, im Visier, sondern auch junge Spieler mit Entwicklungspotenzial.

Eintracht Frankfurt zeigt offenbar Interesse an Sergio Arribas. © IMAGO/Maria De Gracia

Nach Informationen der Ruhr Nachrichten zeigt Eintracht Frankfurt Interesse an Sergio Arribas. Der junge Offensivspieler steht bei Real Madrid unter Vertrag und konnte in der abgelaufenen Saison 21 Tore erzielen und sieben weitere vorlegen, in wettbewerbsübergreifend 40 Partien für die zweite Mannschaft des Top-Klubs.

Eintracht Frankfurt mit Interesse an Arribas

Scouts von Borussia Dortmund sollen Arribas in den Aufstiegs-Play-offs zur LaLiga 2 beobachtet haben und auch RB Leipzig befindet sich offenbar im Rennen um den 21-Jährigen. Der Aufstieg gelang der Zweitvertretung von Real Madrid nicht und da die Chancen auf Einsätze bei den Profis äußerst gering sind, denkt der Offensivspieler wohl über einen Wechsel nach.

Arribas kann im offensiven Mittelfeld und als Rechtsaußen agieren und zeigt großes Potenzial. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis zum 30. Juni 2025 und es ist unklar, ob der spanische Top-Klub das Talent verleihen oder sogar verkaufen würde. Bei der SGE wäre er nach Davis Bautista und Hugo Larsson das dritte Talent, das in diesem Sommer kommt. (smr)