TV-Irrsinn um BVB-Spiel: Fans brauchen schon wieder neues Abo - und es wird noch kurioser

Von: Marius Epp

Borussia Dortmund steigt am Donnerstag in die K.o.-Phase der Europa League ein. Wer zeigt das Spiel gegen die Glasgow Rangers live im TV?

Dortmund - Der BVB hat es in dieser Saison nicht geschafft, in der Champions League zu überwintern. Stattdessen heißt es Europa League - und dort sind die Ambitionen der Schwarz-Gelben groß. Zum ersten Mal seit sechs Jahren spielt die Borussia eine Partie im kleineren europäischen Klub-Wettbewerb. Um 18.45 Uhr sind die Glasgow Rangers im Signal Iduna Park zu Gast.

„Die Enttäuschung, dass wir in der Champions League nicht überwintert haben, sitzt noch immer ein Stück weit in uns“, gab Julian Brandt vor dem Start in den Trost-Pokal zu. Dennoch hat er „großen Bock“ auf das durchaus klangvolle Duell mit dem schottischen Meister. Wenn der Sturm es denn zulässt: Alle Schulen in NRW bleiben jedenfalls am Donnerstag zur Sicherheit geschlossen.

Ein besonderes Spiel erwartet Giovanni Reyna. Der Dortmunder Jungprofi ist das Patenkind des Rangers-Trainers Giovanni van Bronckhorst - der spielte mit Reynas Vater Claudio einst gemeinsam für die Schotten. „Ich bin sehr, sehr gut befreundet mit der Reyna-Familie, ich kenne Gio seit dem Tag, an dem er geboren wurde“, sagte der Niederländer stolz.

Champions-League: BVB gegen Glasgow Rangers live im TV und Live-Stream - kurioser RTL-Plan

Aber wo ist das Spiel überhaupt zu sehen? Vor dieser Frage stehen Fußball-Fans regelmäßig. Achtung, es wird dieses Mal besonders kurios. Die Europa-League-Rechte liegen bei RTL, das bedeutet aber nicht, dass das Spiel im Free TV zu sehen sein wird. Für das komplette Spiel brauchen die Fans ein kostenpflichtiges „RTL+“-Abo (4,99€ pro Monat).

Ganz in die Röhre gucken müssen Abo-lose BVB-Fans aber nicht. Der Kölner Sender setzt auf ein ganz neues, etwas eigenartiges Modell: Die letzten 15 Minuten des Spiels werden im Free-TV bei RTL übertragen. Das Abendspiel zwischen RB Leipzig und Real Sociedad läuft dann in voller Länge im Free-TV.

Champions-League: BVB gegen Glasgow Rangers live im TV und Live-Stream - alle Infos

Europa League: Hinspiel der Zwischenrunde | Donnerstag, 18.45 Uhr

Free-TV: RTL (nur die letzten 15 Minuten)

RTL (nur die letzten 15 Minuten) Live-Stream: RTL+

RTL+ Kommentator: Klaus Veltman

