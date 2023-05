BVB-Juwel Bellingham offenbar vor Transfer zu Real Madrid: „Grundsatzvereinbarung“ bereits getroffen?

Von: Niklas Kirk

Laut eines Medienberichts seien die Unterschrift des 19-Jährigen bei den „Königlichen“ und die offizielle Verkündung nur eine Frage der Zeit.

Dortmund – Eine Entscheidung über die Zukunft von Jude Bellingham von Borussia Dortmund scheint immer näherzurücken. Trotz Vertragslaufzeit bis zum 30. Juni 2025, soll der Dortmunder Mittelfeld-Star vor einem Wechsel zu Real Madrid stehen. Laut der spanischen Sportzeitung Marca sei die offizielle Verkündung des Geschäfts nur noch eine Frage der Zeit, konkret, wenn die aktuelle Bundesliga-Saison nach den verbliebenen vier Spieltagen beendet wird.

Jude Bellingham Geboren: 29. Juni 2003 in Stourbridge/Vereinigtes Königreich Bisherige Vereine: Birmingham City, Borussia Dortmund A-Länderspiele: 24 Einsätze für England

BVB-Star Bellingham zu Real Madrid? Langfristige Perspektive soll sogar Liverpool und City ausgestochen haben

Wie das Blatt weiter berichtet, sollen die Königlichen bereit sein, für den 19-Jährigen zwischen 100 und 120 Millionen Euro an die Borussia zu zahlen, nachdem der BVB laut eines Berichts der Bild gar 140 Millionen Euro für Bellingham gefordert haben soll. Somit verbliebe der BVB bei dem Geschäft zumindest trotzdem mit einer hohen Gewinnmarge. 2020 kam Bellingham für rund 25 Millionen Euro von Birmingham City nach Dortmund. In dieser Spielzeit gelangen ihm in 40 Pflichtspiel-Einsätzen in Pokal, Liga und Champions League 11 Tore und 7 Vorlagen.

Im Rennen um den Engländer galten zuvor, sowohl der FC Liverpool als auch Manchester City als aussichtsreiche Kandidaten für einen Wechsel. Wie das spanische Medium jedoch berichtet, soll sich Bellingham trotz besserer Vertragskonditionen in England für ein Engagement bei den „Königlichen“ entscheiden. Dass der Klub von Trainer Jürgen Klopp das Werben um den Mittelfeldspieler beendet hatte, berichteten bereits mehrere englische Medien. Grund dafür soll ein großangelegter Umbruch sein, wobei dreistellige Millionen-Investitionen für Einzelspieler unwahrscheinlicher werden. Bei Manchester City dürfte hingegen eher die sportliche und personelle Notwendigkeit für ein Geschäft dieser Größenordnung entscheidend sein.

Ein BVB-Verbleib von Jude Bellingham wird immer wahrscheinlicher. © Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Star Jude Bellingham vor Wechsel – Teil einer neuen Real-Generation?

Maßgeblich entscheidend soll dafür zudem die Perspektive sein, durch die verschriebene Verjüngungskur bei Real Madrid, neben Aurélien Tchouaméni und Eduardo Camavinga eine neue Generation prägen zu können. Die bisherigen Spitzenkräfte wie Toni Kroos und Luka Modrić zählen mit 33 und 37 Jahren bereits zu den älteren Semestern der Mannschaft von Carlo Ancelotti. Die angeblich erzielte „Grundsatzvereinbarung“ sieht einen Vertrag mit einer Laufzeit bis 2029 vor. Für Borussia Dortmund zeichnet sich unterdessen eine mögliche Rückkehr von Jadon Sancho ab. (nki)