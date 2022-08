Kuriose Klausel: Verlängert Akanji beim BVB trotz Wechsel?

Von: Malte Schindel

Es gibt kuriose Gedankenspiele wegen eines BVB-Transfers von Manuel Akanji. Der Verteidiger könnte nun sogar seinen Vertrag in Dortmund verlängern.

Dortmund – Borussia Dortmund möchte Manuel Akanji verkaufen. Das ist längst öffentlich kommuniziert worden. Nun könnte Bewegung in den Transfer kommen – allerdings ist dafür wohl ein kurioser Schritt notwendig, wie RUHR24 berichtet.

Name Manuel Obafemi Akanji Geboren 19. Juli 1995 (Alter 27 Jahre), Wiesendangen, Schweiz Größe 1,88 Meter Aktuelles Team Borussia Dortmund

BVB-Verteidiger Manuel Akanji sucht eine neue Herausforderung

Der Vertrag von Manuel Akanji bei Borussia Dortmund läuft kommenden Sommer aus. Zwei Angebote über eine Verlängerung hatte der Schweizer Innenverteidiger abgelehnt. Er suche eine neue Herausforderung und würde sich finanziell gerne verbessern, heißt es (alle BVB-Transfer-News bei RUHR24).

Manchester United galt lange als Wunschziel des 27-Jährigen. Inzwischen – und vor dem Hintergrund, dass ManU nicht beim BVB wegen Akanji vorstellig geworden ist –, gilt Inter Mailand als neue mögliche Station. Die Italiener haben allerdings ein (großes) Problem.

Kuriose Klausel: Verlängert Akanji beim BVB trotz Wechsel?

Inter Mailand ist finanziell derzeit nicht so gut aufgestellt, wie es wohl gerne wäre. Ein Kauf von Manuel Akanji in diesem Sommer kommt nicht infrage, berichtet die Gazzetta dello Sport. Die Italiener planen daher ein Leihgeschäft, allerdings möchte der BVB mit Akanji noch Kasse machen, was mit Blick auf den auslaufenden Vertrag nur noch diesen Sommer oder spätestens im Winter möglich ist.

Demnach gebe es daher die Gedankenspiele, dass Akanji seinen Vertrag beim BVB um ein Jahr verlängert und anschließend an Inter Mailand mit Kaufoption verliehen wird. Inter Mailand sei bereit, kommenden Sommer 20 Millionen Euro zu bezahlen. Der BVB würde hingegen gerne 25 Millionen Euro kassieren.

BVB-Verteidiger Manuel Akanji könnte bald für Inter Mailand auflaufen. © Michael Weber/Imago

BVB-Transfer: Manuel Akanji lehnte mehrere Angebote ab

An Manuel Akanji waren zuletzt mehrere Klubs interessiert. Der Innenverteidiger lehnte jedoch alle Angebote ab. Es soll ein Top-Klub werden und – so heißt es – ein Jahressalär von 13 Millionen Euro, diese Forderung schreckte jüngst Juventus Turin ab.