BVB-Star Wolf spricht erstmals über bisher geheime Herz-OP: „Da wird dir mulmig“

Von: Marius Epp

Teilen

Marius Wolf ist beim BVB eine der Entdeckungen der Saison. Dabei musste er sich im November noch einer Herz-OP unterziehen, wie nun ans Licht kam.

Dortmund – Nicht allzu viele haben Marius Wolf noch den Durchbruch bei Borussia Dortmund zugetraut. Doch Trainer Edin Terzic setzt im neuen Jahr voll auf den 27-Jährigen – und der zahlt das Vertrauen mit starken Einsätzen zurück.

Marius Wolf Geboren: 27. Mai 1995 (Alter 27 Jahre), Kronach Verein: Borussia Dortmund Marktwert: 6,5 Millionen Euro Position: Rechter Verteidiger, Rechter Mittelfeldspieler

BVB-Star Marius Wolf wurde wegen „Vorhof-Flimmern“ operiert

Bevor Wolf zum Stammspieler auf der Rechtsverteidiger-Position wurde, erlebte er eine echte Achterbahn-Saison. Wie nun bekannt wurde, musste er sich im November 2022 einer Herz-Operation unterziehen. Die Ruhr Nachrichten und die Bild berichteten am Dienstag erstmals darüber.

Beim BVB-Profi wurde ein „leichtes Vorhof-Flimmern“ diagnostiziert. In der Hinrunde verpasste er einige Spiele, weil er immer wieder mit Gleichgewichtsstörungen und Schwindel zu kämpfen hatte. Eine Untersuchung ergab damals eine „infektbedingte Störung des Gleichgewichtsorgans“.

BVB-Star Marius Wolf spricht in „19:09 - der schwarzgelbe Talk“ über seine Herz-OP. © Imago/Simon/Screenshot Youtube

Borussia Dortmund: Marius Wolf spricht über Herzprobleme – „Da wird dir mulmig“

Bei der Operation wurde laut Bild ein Teilgewebe im Herzen verödet, das für Störungen gesorgt hatte. Im Januar durfte Wolf dann wieder ins Training einsteigen – seitdem geht es steil bergauf. Mit seinem Kämpferherz avanciert er mittlerweile schon zum Fanliebling.

Im Interview mit den Ruhr Nachrichten spricht Wolf über die Operation. „Der Herzrhythmus war nicht normal. Ich habe das deutlich gemerkt. Da wird dir mulmig und komisch, weil du nicht weißt, was es ist“, blickt er zurück. „Es war eine schlaflose Nacht. Ich lag zuhause im Bett und wusste nicht, was los ist.“

BVB-Star Wolf nach OP noch nicht beschwerdefrei: „Würde lügen“

Der Profi machte sich Sorgen um seine Karriere. „Wenn ein Arzt sagt, es wird schon gut verlaufen, dann ist das das eine. Aber das nimmt dir trotzdem nicht die Angst. Es ist und bleibt ein Eingriff am Herzen“, sagte er. Ganz befreit von den Beschwerden ist er aber noch nicht.

„Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es völlig weg ist, aber auf dem Platz ist man so fokussiert, da hat man keine Zeit, an alles andere zu denken. Dann kommt aber auch der Gedanke: Du hast 90 Minuten Fußball gespielt, so schlecht kann es dir nicht gehen.“ Wolfs nächster Einsatz: Das Topspiel gegen RB Leipzig am kommenden Freitag. (epp)