Bald kein Sky mehr in Deutschland? BVB-Sponsor könnte Pay-TV-Sender übernehmen

Von: Sven Schneider

Könnte es bald kein Sky mehr in Deutschland geben? Der Pay-TV-Sender soll zum Verkauf stehen. Ein Sponsor von Borussia Dortmund könnte zuschlagen.

Hamm - Kinofilme, Serien, Livesport. Kunden von Sky können aus einem breiten Programm wählen. Ändert sich das schon sehr bald? Der Pay-TV-Sender soll in Deutschland zum Verkauf stehen. Ein Internetanbieter zeigt anscheinend Interesse zur Übernahme.

Die Nachricht kommt vermeintlich überraschend. Pay-TV-Sender Sky erwägt einen Rückzug aus Deutschland, wie wa.de berichtet. Grund dafür sei die Sonderstellung in der Bundesrepublik. Hierzulande fungiert Sky lediglich als TV- und Streamingdienst. Das Programm des Tochterunternehmens der US-amerikanischen Comcast Corporation können Kunden über eine monatliche Zahlung empfangen.

Sky vor dem Aus in Deutschland: Pay-TV-Sender soll verkauft werden

In den meisten Ländern jedoch fungiert Sky zudem noch als Internetanbieter. Aufgrund der großen Konkurrenz in Deutschland ist der Medienriese diesen Schritt bislang noch nicht gegangen - und wird dies voraussichtlich auch in Zukunft nicht tun. Ganz im Gegenteil.

Wie DWDL berichtet, steht Sky Deutschland offenbar zum Verkauf. Dem Bericht zufolge gebe es gar mit Internetanbieter 1&1, Sponsor von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund, einen Interessenten für eine Übernahme. Der DSL- und Mobilfunkanbieter will damit den Rückstand zu Marktführer Telekom und Vodafone verkürzen.

Sky ist Heimat der Fußball-Bundesliga: Übernimmt nun BVB-Sponsor 1&1?

Gespräche ob einer Übernahme haben demnach schon vor Monaten stattgefunden. Möglich sei eine Einführung von sogenannten Kombi-Paketen für Kunden. Bedeutet: Wer auf 1&1 umsteigt, könne sowohl Internet als auch Pay-TV-Angebote beziehen. Marktführer Telekom bietet bereits mit MagentaTV ein vergleichbares Angebot an.

Wie weit fortgeschritten die Gespräche sind, ist völlig offen. Eine Übernahme könnte rund eine Milliarde Euro kosten. Ob das Fußball-Angebot davon betroffen sein könnte, gilt abzuwarten. Sky bietet in der Saison 2022/23 die Bundesliga am Samstag live an. Auch in den englischen Wochen besitzt Sky die Übertragungsrechte. So wird das Spiel des BVB beim VfL Wolfsburg am Dienstag gezeigt. Am Mittwoch folgt dann die Übertragung von Schalke 04 gegen Mainz 05.