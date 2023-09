BVB-Star vor überraschendem Wechsel in die Premier League?

Ein großes Talent von Borussia Dortmund ist offenbar in den Fokus des englischen Premier-League-Klubs Arsenal geraten.

Update vom Samstag, 23. September, 22.44 Uhr: Der FC Arsenal soll ein Auge auf Jamie Bynoe-Gittens von Borussia Dortmund geworfen haben, wie die englische Boulevardzeitung Sun unter Berufung auf das spanische Online-Portal Fichajes berichtet. Der 19-Jährige besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis Sommer 2025 und hat keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Sollte eine Vertragsverlängerung nicht klappen, müsste der deutsche Vizemeister Bynoe-Gittens im kommenden Sommer verkaufen, sonst droht ein ablösefreier Abgang ein Jahr später.

Jamie Bynoe-Gittens vom BVB ist begehrt. © IMAGO/Dan Weir

Erstmeldung: Dortmund – Der 5. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an und Borussia Dortmund will nach dem Auswärtssieg beim SC Freiburg nachlegen. Im heimischen Westfalenstadion geht es gegen den VfL Wolfsburg, der ordentlich in die Saison gestartet ist und ein Wörtchen mitreden will, wenn es um die Qualifikation für die internationalen Plätze geht.

Dortmund gegen VfL Wolfsburg: Wer holt sich den Sieg?

„Wolfsburg ist gut gestartet. Sie machen es aktuell richtig gut und haben in Jonas Wind jemanden, der oft das Tor trifft. Wir brauchen, wie immer, eine gute Leistung und werden es ihnen schwer machen“, sagte BVB-Coach Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg.

Sorgen bereitet derzeit unter anderem Felix Nmecha, der noch nicht richtig zeigen konnte, was ihn bei Ex-Verein Wolfsburg stark gemacht hat. „Wir sind vollkommen überzeugt von Felix’ Qualitäten. Er hatte keine einfache Vorbereitung, hat aber im Test gegen Ajax angedeutet, was er kann. Es geht darum, ihn in unser Spiel zu integrieren. Auch mit Blick aufs Training wissen wir, wozu er in der Lage ist“, so Terzic.

Borussia Dortmund empfängt den VfL Wolfsburg. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Die Gäste aus Wolfsburg können wohl auf den gesamten Kader zurückgreifen, wie Trainer Niko Kovac bestätigte: „Maxence Lacroix, Jonas Wind und Kevin Paredes mussten das Training gestern aussetzen. Wir gehen aber davon aus, dass sie heute mit der Mannschaft trainieren. Außer den Langzeitverletzten sind dann alle dabei.“

Das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg steigt am Samstag, 23. September 2023, um 15:30 Uhr in Dortmund. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Dortmund gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg wird nicht live im Free-TV übertrtagen .

zwischen im . Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Dortmund startet am Samstag, 23. September 2023 , um 15.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

