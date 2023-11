BVB vor Transfer-Coup – Juwel der U17-WM plötzlich im Anflug?

Von: Sascha Mehr

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach Verstärkungen und bei der U17-WM in Indonesien offenbar auf ein echtes Juwel aufmerksam geworden.

Update vom 25. November, 21.15 Uhr: Mohammed Hamony spielt für die marokkanische Nationalmannschaft bei der U17-WM in Indonesien und gilt als echtes Juwel. Nach Informationen des Online-Portals Foot Mercato zeigen Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart großes Interesse an einer Verpflichtung. Der 17-Jährige steht noch bis 2024 beim französischen Erstligisten Le Havre AC unter Vertrag.

Erstmeldung: Dortmund – Das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach steigt am Samstag, 25. November 2023, um 15:30 Uhr in Dortmund. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

BVB gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga live im Free-TV?

BVB gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

BVB gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

BVB gegen Borussia Mönchengladbach: Wer holt sich den Sieg?

In der Fußball-Bundesliga steht der 12. Spieltag an und Borussia Dortmund empfängt im heimischen Signal-Iduna-Park Borussia Mönchengladbach. Nach drei Bundesligaspielen ohne Sieg ist der BVB in der Tabelle etwas abgerutscht. Derzeit belegt die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic Platz fünf – mit bereits zehn Zählern Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen. Gegen Borussia Mönchengladbach soll endlich wieder ein Sieg her.

„Wir haben im Anschluss an das Stuttgart-Spiel die Analyse gesucht und daran gearbeitet. Auch heute und morgen werden wir das nochmal mit allen Spielern tun. Es geht dann darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir müssen am Samstag ganz anders ins Spiel reinkommen. Wir müssen von Anfang an da sein. Ich erwarte, dass wir unseren Fußball spielen und auf den Platz bringen“, sagte Terzic auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Der BVB trifft auf Borussia Mönchengladbach. © IMAGO/osnapix / Hirnschal

„Borussia Mönchengladbach hat ihre Neuzugänge mit der Zeit besser integriert. Die jüngsten Leistungen und Ergebnisse waren sehr stabil. Gerade in der letzten Partie gegen Wolfsburg hat man gesehen, wozu Gladbach in der Lage ist“, so der Coach weiter, von seiner Mannschaft eine Reaktion erwartet: „Wir nehmen die Verantwortung unserer letzten Bundesligaspiele mit und wollen am Samstag gegen Gladbach zeigen, dass wir es besser machen können.“ (smr)