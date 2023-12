Interna ausgeplaudert? BVB trennt sich von wichtigem Mitarbeiter

Von: Marcel Schwenk

Borussia Dortmund und Sportkoordinator Slaven Stanic gehen ab sofort getrennte Wege. Der 49-Jährige war kein halbes Jahr im Amt.

Dortmund – Bei Borussia Dortmund dürfte sportlich der volle Fokus auf das schwierige Auswärtsspiel im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart gerichtet sein. Am Mittwochabend (6. Dezember) stehen sich die beiden Top-Teams ab 20.45 Uhr im Achtelfinal-Kracher in der MHPArena gegenüber.

BVB trennt sich von Sportkoordinator Slaven Stanic

Nur einen Tag vor dem Kräftemessen mit dem Drittplatzierten der Bundesliga machte der Vize-Meister der Vorsaison allerdings eine personelle Entscheidung in der Führungsetage offiziell. Slaven Stanic, erst im Mai als Sportkoordinator vorgestellt, ist seinen Posten schon wieder los.

„Slaven Stanic ist mit einem großen Fußballnetzwerk und viel Erfahrung auf unterschiedlichen Gebieten des Profisports im Sommer zu uns gewechselt. Intensive Gespräche in den vergangenen Tagen haben jedoch dazu geführt, dass wir einvernehmlich entschieden haben, fortan getrennte Wege zu gehen“, wird Sportdirektor Sebastian Kehl in der Vereinsmitteilung zitiert.

Slaven Stanic (li.) galt beim BVB als Vertrauter von Sportdirektor Sebastian Kehl (3. v. li.). Am Dienstag wurde er von seinen Aufgaben als Sportkoordinator entbunden. © Dennis Ewert/RHR-FOTO / Imago Images

BVB: Kritisierte Stanic nach dem CL-Spiel gegen AC Mailand Edin Terzic in der Loge?

Bereits einen Tag vor der Bekanntgabe hatte Sky über die bevorstehende Trennung berichtet. Grund für die Freistellung von Stanic, der als Kehl-Vertrauter gilt, sollen interne Unstimmigkeiten in Bezug auf Personal- sowie Taktikfragen mit Trainer Edin Terzic gewesen sein – allerdings nicht nur.

So soll es am Rande des Champions-League-Spiels gegen die AC Mailand (0:0) im Oktober einen Vorfall in der Loge gegeben haben. Demnach habe der 49-Jährige Terzic nach Abpfiff offen kritisiert. Zudem kamen in den vergangenen Wochen immer wieder Interna ans Licht, laut der Bild soll dies auch, aber nicht ausschließlich, auf Stanic zurückzuführen sein.

BVB-Boss Watzke über ausgeplauderte Interna: „Gehen wir auf den Grund“

Gegenüber den Ruhr Nachrichten hatte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke am vergangenen Wochenende bereits klargemacht, diese Problematik aus der Welt schaffen zu wollen: „Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass in den vergangenen Wochen ein paar interne Dinge an die Öffentlichkeit gelangt sind. Das gab es hier früher nicht. Der Sache gehen wir auf den Grund.“

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB äußerte sich Terzic nicht zu der Personalie, BVB-Pressesprecher Sven Westerschulze intervenierte bei einer Frage und unterband die Thematik.

Die Aufregung dürfte für die Dortmunder zur Unzeit kommen. Nach dem Pokal-Achtelfinale steht in der Liga das wichtige Duell mit dem Viertplatzierten RB Leipzig an, eine Niederlage würde den Rückstand auf die Champions-League-Plätze auf vier Punkte anwachsen lassen. (masc)