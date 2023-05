Letztes Jahr fast bei Türkgücü: Ex-Profi Caiuby wegen Körperverletzung verurteilt

Von: Robin Hieke

Ex-Bundesliga-Profi Caiuby wurde vom Augsburger Amtsgericht zu zehn Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt. © IMAGO/Johannes TRAUB /JT-Presse.de

Der ehemalige Bundesliga-Profi wurde wegen Körperverletzung zu zehn Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt.

Augsburg – Seit seinem Aus beim FC Augsburg, sind die Schlagzeilen um Caiuby Francisco da Silva, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, nicht weniger geworden. Allerdings macht er nicht mehr mit guten Leistungen auf dem Rasen auf sich aufmerksam, sondern mit Entgleisungen neben dem Platz.

Nun ein neuer Fall in der Akte Caiuby: Aufgrund von Körperverletzung wurde der 35-Jährige zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe von 8000 Euro verurteilt. Ursprung der Verhandlungen war ein Vorfall, der sich am 22. Mai vergangenen Jahres in einem Augsburger Nachtclub ereignete.

Laut eines Zeugen soll Caiuby mit „Affenlauten“ provoziert worden sein. Daraufhin sei der Brasilianer ausgerastet. Er habe einen 24-jährigen Studenten gegen den Kopf geschlagen. Der junge Mann erlitt dabei eine Platzwunde an der Schläfe sowie eine Schädelprellung.

Caiuby: Ein Skandal jagt den Nächsten

Caiuby hat nicht zum ersten Mal Ärger mit der Justiz. Aufgrund eines ähnlichen Vergehens am Rande eines Eishockey Spiels verbrachte er im Juli vergangenen Jahres bereits drei Tage in Untersuchungshaft. Daraufhin wurde der ehemalige Bundesliga-Spieler zu einer Geldstrafe von 26.400 Euro verdonnert.

Nun setzte die Richterin Caiuby auf Bewährung. „Keine Geldstrafe hat bewirkt, dass er keine Straftaten mehr begeht“, begründete sie das Urteil. Bei einem weiteren Fehltritt in den nächsten drei Jahren droht dem 35-Jährigen das Gefängnis. Laut Bild musste der ehemalige Augsburger bereits Geldstrafen in Höhe von 100.000 Euro zahlen.

Türkgücü München: Der Regionalligist hatte Caiuby zum Saisonbeginn verpflichtet

Caiuby selbst war bei der Urteilsverkündung im Augsburger Amtsgericht nicht anwesend, da er sich aufgrund von Visa-Problemen weiterhin in seinem Heimatland befindet. Daran scheiterte auch sein Engagement bei Türkgücü München im vergangenen Sommer. Anfang der Saison galt Caiuby als möglicher Königstransfer der Münchener, doch zu einem Einsatz kam es nie. Die fehlende Aufenthaltsgenehmigung hat dem 35-Jährigen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Vertrag wurde wieder aufgelöst. (Robin Hieke)