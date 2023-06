Calmund: Mannschaft hat Qualitäts- und kein Trainerproblem

Reiner Calmund hat klare Gedanken zur Fußball-Nationalmannschaft. © Oliver Dietze/dpa

Der langjährige Bundesliga-Manager Reiner Calmund bescheinigt der kriselnden Fußball-Nationalmannschaft ein Qualitäts- und kein Trainerproblem. „Was soll er machen?“, sagte Calmund der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf Bundestrainer Hansi Flick. „Auch ein anderer Trainer hätte ja kein anderes Spielermaterial.“

Berlin - Nach Ansicht des 74-Jährigen fange es im Sturm an, „wo wir keinen klassischen Torjäger haben, wie wir ihn über Jahre hatten“. Dann könne man sich Topteams der Bundesliga wie den FC Bayern München oder RB Leipzig anschauen, wo hauptsächlich ausländische Profis in der Innenverteidigung spielen. Es fehle dem Nationalteam also teils auch an Abwehrspielern auf höchstem internationalen Niveau.

„Wichtig ist jetzt erst mal, dass wir die Erwartungshaltung zurückschrauben. Wir haben dieses Potenzial nicht, und das können wir den Spielern nicht vorwerfen“, sagte Calmund. „Stattdessen müssen wir uns etwa fragen: Was können wir in der Nachwuchsarbeit verbessern? Wir haben nicht die direkte Sturmspitze, wie kriegen wir sie also wieder ausgebildet? Daran muss gearbeitet werden.“ dpa