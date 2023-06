Magath verhöhnt Süle wegen Übergewicht: „Zehn Kilo zu viel“

Von: Jannek Ringen

Im Kader für die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft im Juni fehlt Niklas Süle. Dies sorgt für unterschiedliche Reaktionen.

München – Für die Länderspiele gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien wurde Niklas Süle von Borussia Dortmund nicht berücksichtigt. Obwohl er eine gute Rückrunde spielte und bis zum Ende in den Meisterschaftskampf involviert war, nominierte ihn Bundestrainer Hansi Flick nicht. Während dies in Dortmund für Verwunderung sorgte, können einige Experten dies durchaus nachvollziehen.

Niklas Süle Geboren: 3. September 1995 (Alter 27 Jahre), Frankfurt am Main bisherige Vereine: TSG 1899 Hoffenheim, FC Bayern München, Borussia Dortmund Marktwert: 25 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Nicht-Nominierung von Süle sorgt für Verwunderung

Süle war in der starken Rückrunde der Dortmunder ein wichtiger Faktor dafür, dass der BVB die Meisterschaft noch einmal spannend machte und mit einer Hand an der Schale war. Für die Länderspielreise nach der Saison wurde der 27-Jährige nicht nominiert. Mitspieler Emre Can, der für die DFB-Auswahl nominiert wurde, sprang ihm zur Seite.

„Ich habe Niklas die letzten Monate bei uns im Verein extrem stark gesehen. Er ist vorangegangen und hat sich persönlich sehr weiterentwickelt, was Führungsstärke angeht. Ich kann das beurteilen, da ich ihn sehr lange kenne“, erklärte der Mittelfeldspieler. Er sei fest von der Nominierung seines Teamkollegen ausgegangen.

Felix Magath wurde bei Sky zur aktuellen Situation der Nationalmannschaft befragt. Neben einer Kritik an Flick nahm er auch Süle in die Pflicht. „Ich kenne keinen Profisportler, der mit zehn Kilo Übergewicht herumläuft“, polterte der 69-Jährige über den Fitnesszustand des Innenverteidigers. Die Bundesliga sei schließlich eine Profisport-Liga.

Niklas Süle (l.) wurde von Felix Magath kritisiert. © Imago

Magath mit vernichtendem Urteil über Süle

Der Fitness-Fanatiker weitete seine Kritik an ihm noch weiter aus. „Ein Berufssportler, der siebenstellig verdient – was er isst, ist mir völlig egal –, aber der dann halt mit zehn Kilo Übergewicht herumläuft und alle finden das noch tragbar. So geht das nicht“, teilte er gegen den Spieler des BVB aus. Magath fand für die körperliche Verfassung von Süle deutliche Worte.

Bereits einige Tage zuvor erntete Süle die Kritik von Bundestrainer Flick, der zu seiner Nicht-Nominierung befragt wurde. Dieser entgegnete die auf die Frage, dass der Verteidiger sein „riesiges Potenzial“ nicht ausschöpfen würde. Damit erhofft sich der Bundestrainer unter anderem, dass ihn vor der Heim-EM im kommenden Sommer noch einmal motiviert.

Auch Rudi Völler unterstützte Flicks Kritik an Süle und pflichtete ihm bei. „Wir wären alle froh, wenn Niklas sein Potenzial, das er hat, voll ausschöpfen würde“, erklärte der DFB-Sportdirektor auf einer Pressekonferenz. Die Signale an den 27-Jährigen sind eindeutig.