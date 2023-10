Cannstatter Kurve bekommt „Rolli-Plätze“ – Präsident Claus Vogt: „fester Bestandteil unserer VfB-Familie“

Von: Niklas Noack

VfB-Präsident Claus Vogt sind die Belange der Rollstuhlfahrer wichtig. © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/IMAGO

Der VfB Stuttgart gilt in Sachen Barrierefreiheit als fortgeschritten, dennoch kommt es zu Problemen. Gegen die TSG Hoffenheim eröffnen die Schwaben jetzt neue „Rolli-Plätze“ in der Cannstatter Kurve.

Stuttgart - Der schwäbische Traditionsklub ist bei den Menschen in Baden-Württemberg und darüber hinaus beliebt, weshalb die MHPArena immer gut besucht ist. Bei BW24 lesen Sie jetzt, dass die Cannstatter Kurve neue „Rolli-Plätze“ bekommt und wie der VfB Stuttgart generell in Sachen Barrierefreiheit aufgestellt ist.

Dabei erzählen wir außerdem von einer persönlichen Geschichte, von VfB-Fan Erwin Siegel, der aufgrund eines Wirbelsäulenbruchs im Rollstuhl sitzt.

Auch er blickt natürlich gespannt darauf, was der VfB Stuttgart bislang in dieser Saison leistet. Die Schwaben haben sieben der acht Partien in der Fußball-Bundesliga gewonnen und stehen auf dem zweiten Rang in der Tabelle. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt der VfB Stuttgart die TSG 1899 Hoffenheim zum Baden-Württemberg-Duell.