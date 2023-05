Celtic sichert sich vorzeitig den Meistertitel

Kyogo Furuhashi (l) von Celtic Glasgow jubelt über sein Tor zum 1:0. © Steve Welsh/PA Wire/dpa

Celtic Glasgow feiert in Schottland den entscheidenden Sieg. Dauerrivale Glasgow Rangers kann den neuen, alten Meister nicht mehr abfangen.

Edinburgh - Titelverteidiger Celtic Glasgow hat sich vorzeitig erneut die schottische Fußball-Meisterschaft gesichert.

Die Mannschaft von Trainer Ange Postecoglou gewann am Sonntag beim Edinburgh-Club Heart of Midlothian mit 2:0 (0:0) und liegt vier Spieltage vor Schluss uneinholbar vor dem großen Rivalen Glasgow Rangers. Celtic feierte im Tynecastle Stadion den insgesamt 53. Meistertitel.

Der japanische Torjäger Kyogo Furuhashi traf in der 67. Minute, ehe der Südkoreaner Hyeon-Gyu Oh (80.) nachlegte. Bei den Gastgebern hatte Alex Cochrane in der 45. Minute die Rote Karte gesehen. dpa