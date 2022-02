Champions-League-Achtelfinale live im TV und Live-Stream - alle Spiele und Termine im Überblick

Von: Patrick Mayer

Mitfavorit in der Champions League: Jürgen Klopp (re.) und der FC Liverpool. © IMAGO / Sportimage

In der Champions League steht das Achtelfinale an. Wann spielen FC Bayern, FC Liverpool, PSG und Co.? Der Spielplan mit allen Terminen und Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream.

München - Es sind Spiele, die von Fußball-Fans mit Spannung erwartet werden: Die Champions League ist die Eliteklasse schlechthin. Mit den besten Fußballern. Und dem besten Fußball. Ab dem 15. Februar steht das Achtelfinale an. Mittendrin: der FC Bayern München aus der Fußball-Bundesliga.

Champions-League-Achtelfinale: FC Bayern trifft auf Salzburg - Kracher-Duell zwischen PSG und Real

Der deutsche Rekordmeister ist gegen den österreichischen Serien-Champion Red Bull Salzburg um DFB-Shootingstar Karim Adeyemi gefordert (Hinspiel: 16. Februar, Rückspiel: 8. März). Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool, Thomas Tuchel und der FC Chelsea, Lionel Messi mit Paris Saint-Germain - es ist ein Stelldichein der europäischen Königsklasse. Darunter befinden sich echte Kracher-Duelle wie PSG gegen Real Madrid, oder wie Atlético Madrid gegen Manchester United.

Doch: Wo sind die Spiele des Achtelfinales der Champions League live im TV zu sehen? Wer überträgt die Fußball-Kracher im Live-Stream? Erste Antwort: Im TV gibt es die Partien gar nicht zu sehen, außer man hat daheim einen Smart-TV, und kann sich darüber den jeweiligen Live-Stream anschauen. Zweite Antwort: Im Stream wechseln sich die Rechteinhaber DAZN (12 von 16 Spielen) und Amazon Prime Video (4 von 16 Spielen) ab. tz.de verschafft einen Überblick:

Champions-League-Achtelfinale: Hier sehen Sie die Hinspiele live im TV und im Live-Stream

Den FC Bayern bei Red Bull Salzburg überträgt im Hinspiel also DAZN im Live-Stream. Und zwar am Mittwoch, 16. Februar, ab 21 Uhr. Ohnehin werden alle Spiele um 21 Uhr angepfiffen. Sie haben noch kein Abonnement für den Streamingdienst? Ein Jahresabo gibt es für einmalig 274,99 Euro (zahlbar im Voraus). Wer ein DAZN-Jahresabo mit monatlichen Gebühren begleichen will, muss dafür 24,99 Euro pro Monat zahlen. Das flexibel kündbare Monatsabo gibt es für 29,99 Euro monatlich zu erwerben.

Amazon Prime Video hat sich indes das Rückspiel des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters gegen die Österreicher gesichert. Dieses steigt am Dienstag, 8. März, ab 21 Uhr in der Allianz Arena in Fröttmaning im Norden der bayerischen Landeshauptstadt. Das Abo kostet 7,99 Euro, dabei beinhaltet Amazon Prime nicht nur Prime Video, sondern weitere Dienste wie Amazon Music.

Termin Spiel TV Live-Stream Dienstag, 15. Februar, 21 Uhr Sporting Lissabon - Manchester City DAZN (Smart-TV) DAZN Dienstag, 15. Februar, 21 Uhr PSG - Real Madrid - Amazon Prime Video Mittwoch, 16. Februar, 21 Uhr RB Salzburg - FC Bayern DAZN (Smart-TV) DAZN Mittwoch, 16. Februar, 21 Uhr Inter Mailand - FC Liverpool DAZN (Smart-TV) DAZN Dienstag, 22. Februar, 21 Uhr FC Chelsea - Lille OSC - Amazon Prime Video Dienstag, 22. Februar, 21 Uhr FC Villarreal - Juventus Turin DAZN (Smart-TV) DAZN Mittwoch, 23. Februar, 21 Uhr Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam DAZN (Smart-TV) DAZN Mittwoch, 23. Februar, 21 Uhr Atlético Madrid - Manchester United DAZN (Smart-TV) DAZN

Champions-League-Achtelfinale: Hier sehen Sie die Rückspiele live im TV und im Livestream

Die Rückspiele des CL-Achtelfinals steigen am 8./9. März sowie am 15./16. März 2022. DAZN zeigt erneut sechs Partien, Amazon Prime Video hat zwei Partien im Programm: das Match des FC Bayern gegen Salzburg sowie das Duell zwischen Ralf Rangnicks Manchester United und Atlético Madrid. Im Folgenden finden Sie alle Achtelfinal-Rückspiele im Überblick sowie die Infos zur Übertragung der Begegnungen im TV und Live-Stream.

Termin Spiel TV Live-Stream Dienstag, 8. März, 21 Uhr FC Bayern - RB Salzburg - Amazon Prime Video Dienstag, 8. März, 21 Uhr FC Liverpool - Inter Mailand DAZN (Smart-TV) DAZN Mittwoch, 9. März, 21 Uhr Manchester City - Sporting Lissabon DAZN (Smart-TV) DAZN Mittwoch, 9. März, 21 Uhr Real Madrid - PSG DAZN (Smart-TV) DAZN Dienstag, 15. März, 21 Uhr Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon DAZN (Smart-TV) DAZN Dienstag, 15. März, 21 Uhr Manchester United - Atlético Madrid - Amazon Prime Video Mittwoch, 16. März, 21 Uhr Lille OSC - FC Chelsea DAZN (Smart-TV) DAZN Mittwoch, 16. März, 21 Uhr Juventus Turin - FC Villarreal DAZN (Smart-TV) DAZN

Champions League: Achtelfinal-Highlights im Free-TV

Im deutschen Free-TV sind leider keine Live-Spiele des CL-Achtelfinals zu sehen. Wer dennoch alle Tore und Highlights sehen möchte, kann dies in der rund einstündigen Sendung „Sportstudio UEFA Champions League“ tun. Diese wird mittwochs um 23 Uhr im ZDF oder in einem Live-Stream auf zdf.de ausgestrahlt.

Die ZDF-Sendetermine im Überblick:

Mittwoch, 16. Februar 2022, 23 Uhr

Mittwoch, 23. Februar 2022, 23 Uhr

Mittwoch, 9. März 2022, 23 Uhr

Mittwoch, 16. März 2022, 23 Uhr

Übrigens: Im Free-TV ist nur ein einziges Königsklassen-Spiel in dieser Saison zu sehen. Und zwar zeigt das ZDF das Finale der Champions League am 28. Mai im russischen Sankt Petersburg live.

Champions League: Hier sehen Sie die K.o.-Phase live im TV und im Live-Stream

Das Halbfinale teilen sich derweil die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime mit je zwei Partien auf. Auch hierzu gibt es den Überblick von tz.de:

Champions League Termine TV Live-Stream Achtelfinale 15./16./22./23.02.-08./09./15./16.03.2022 DAZN (Smart-TV) DAZN (12 Spiele), Amazon Prime Video (4 Spiele) Viertelfinale 05./06.-12./13.04.2022 DAZN (Smart-TV) DAZN (6 Spiele), Amazon Prime Video (2 Spiele) Halbfinale 26./27.04.2022 DAZN (Smart-TV) DAZN (2 Spiele), Amazon Prime Video (2 Spiele) Finale 28.05.2022 ZDF, DAZN (Smart-TV) DAZN

