Atlético Madrid gegen ManCity heute live: Kommt Pep gegen die spanischen Betonmischer an?

Von: Antonio José Riether

Ilkay Gündogan und seine Citizens gewannen im Hinspiel knapp gegen Atlético Madrid. © Jose Breton/imago-images

Am Mittwochabend stehen sich Atlético Madrid und Manchester City im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegenüber. Der Live-Ticker zum K.-o.-Spiel.

Am Mittwoch finden die letzten beiden Viertelfinal-Rückspiele der Champions League* statt.

Atlético Madrid empfängt Manchester City*, das im Hinspiel mit 1:0 gewinnen konnte.

Ab 21 Uhr gibt es das hochklassige Rückspiel im Live-Ticker.

Aufstellung Atlético Madrid: Oblak - Llorente, Savic, Felipe, Reinildo, Renan Lodi - Kondogbia - Lemar, Koke - Joao Félix, Griezmann Aufstellung Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Laporte, Joao Cancelo - Rodrigo - De Bruyne, Gündogan - Mahrez, Foden, Bernardo Silva Tore:

Update, 20.03 Uhr: Nun sind auch die Aufstellungen der beiden Teams bekannt! In etwas weniger als einer Stunde geht es schon los. Die Betonmischer von Atlético geht mit einer Fünferkette in die Partie, zudem bleibt mit Suárez einer der Doppeltorschützen vom Wochenende zunächst draußen. Pep Guardiola vertraut auf ein recht offensives 4-3-3, vorne sollen es Mahrez, Foden und Bernardo Silva richten.

Update, 19.44 Uhr: Wenige Stunden vor Spielbeginn ereilte Atlético Madrid eine gute Nachricht. Die UEFA hatte Atlético aufgrund von diskriminierenden Ausfällen der Atleti-Fans im Hinspiel in Manchester mit einer Sperrung von 5000 Plätzen bestraft. Dagegen ging der spanische Spitzenklub per Eilantrag beim Internationalen Spotgerichtshof Cas vor. Dieser teilte noch pünktlich mit, dass der Teilausschluss aufgehoben wird.

Der Cas begründete die Entscheidung mit „schwerwiegenden Auswirkungen auf die lokale Sicherheit, wenn die teilweise Schließung des Stadions zu diesem späten Zeitpunkt durchgesetzt werden müsste“. Somit können rund 68.000 Zuschauer dem Rückspiel beiwohnen.

Champions League: Atlético Madrid gegen Manchester City heute live - kommt Pep ins Halbfinale?

Update, 19.23 Uhr: Noch etwas mehr als eineinhalb Stunden bis zum Anpfiff der Begegnung zwischen Atlético Madrid und Manchester City. Bei einem Sieg für Atlético mit der Differenz von einem Tor würde es heute in die Verlängerung gehen, die Hauptstädter müssten also höher siegen, um nach 90 Minuten ins Halbfinale vorzustoßen. Manchester City hingegen würde auch ein Unentschieden reichen, um unter die letzten vier Teams zu kommen.

Erstmeldung vom 13. April:

Madrid – Für Manchester City und Trainer Pep Guardiola* sind es die Tage der Wahrheit. In der vergangenen Woche gewannen die Skyblues ihr Hinspiel gegen ein sehr defensiv eingestelltes Atlético Madrid* mit 1:0. Am Wochenende folgte das Topspiel gegen den Premier-League-Verfolger FC Liverpool, bei dem sich City nach zwei Führungen mit einem 2:2 begnügen musste. Nun steht das wichtige Rückspiel gegen die Madrilenen auf dem Programm.

Atlético Madrid – Manchester City im Live-Ticker: Wer kommt ins Halbfinale der Champions League?

Pep Guardiola sieht sein Team trotz des kräftezehrenden Spiels am Wochenende in guter Verfassung. „Wir sind so nah am Halbfinale, wir können verlieren, weil wir eine schlechte Leistung zeigen oder der Gegner besser ist“, so der ehemalige Coach des FC Bayern München*. „Aber wir sind nicht müde“, stellte er vor dem Duell mit Atlético klar.

Im letzten Jahr schaffte es Pep Guardiola mit seinem Team noch bis ins Endspiel, das letztendlich gegen den Ligakonkurrenten FC Chelsea verloren ging. Auch in dieser Saison sind die Ambitionen groß, national und international könnten die Citizens durchaus noch Titel feiern.

Champions League: Atlético Madrid gegen Manchester City – kommt es zum Madrid-Duell im Halbfinale?

Für Atlético ist die Motivation vor dem Spiel im Etihad Stadium ebenfalls groß, besonders wegen des feststehenden Gegners im Halbfinale. Stadtrivale Real Madrid setzte sich am Dienstagabend dramatisch gegen Chelsea durch und trifft auf den Gewinner des Rückspiels in Manchester. In der Primera División liegt Real als Tabellenführer satte fünfzehn Punkte vor den Colchoneros, die auf Platz vier stehen. Im anderen Halbfinale trifft Bayern-Bezwinger Villarreal auf den Sieger des Duells zwischen Benfica Lissabon und dem FC Liverpool (im tz.de-Live-Ticker).

Während Manchester City im englischen Spitzenspiel Remis spielte, tankte Atlético mit einem 4:1-Sieg über Deportivo Alavés ordentlich Selbstvertrauen. Dabei erzielten die beiden Atleti-Stürmer João Félix und Luiz Suárez jeweils einen Doppelpack, nachdem die Spanier im Hinspiel gegen ManCity offensiv nicht überzeugen konnten. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA