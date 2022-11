Hier läuft die Champions-League-Auslosung heute live im TV und Stream

Von: Marius Epp

Wer holt sich in diesem Jahr den Henkelpott? Noch sind vier deutsche Vereine dabei. © Mandoga Media/imago

Die besten 16 Teams in Europa warten gespannt auf ihre Gegner. Alle TV-Infos zur Auslosung des Champions-League-Achtelfinals gibt es hier.

Berlin - Vier Fußball-Bundesligisten erfahren am Montag ihre Gegner im Achtelfinale der Champions League. Die UEFA lost die nächsten Europapokal-Partien von Meister FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ab 12.00 Uhr in Nyon aus.

Den Gruppensiegern werden acht Gruppenzweite zugelost. Mannschaften aus dem gleichen Land können aber nicht gegeneinander spielen. So fallen Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund und RB Leipzig als Gruppenzweite als Bayern-Gegner weg. Auch Paarungen mit dem Gruppengegner gibt es nicht. Mögliche Bayern-Kontrahenten sind damit der FC Liverpool, der FC Brügge, AC Mailand und Paris Saint-Germain.

Champions League: Termine fürs Achtelfinale stehen schon fest

Das Achtelfinale ist seit einigen Jahren auf acht Spieltermine aufgeteilt. Die Hinspiele finden am 14., 15., 21 und 22. Februar statt. Die Rückspiele sind am 7., 8., 14. und 15. März.

Bei der Auslosung der Europa-League-Zwischenrunde sind ab 13.00 Uhr der 1. FC Union Berlin und Bayer Leverkusen im Lostopf. Möglich sind für beide Bundesligisten so namhafte Gegner wie der FC Barcelona, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. Der SC Freiburg ist als Sieger seiner Gruppe schon für das Achtelfinale qualifiziert. Die Spiele der Runde der letzten 32 finden am 16. und 23. Februar statt, das Achtelfinale dann am 9. und 16. März.

Champions League: Wo kann man die Achtelfinal-Auslosung live sehen?

Für den FC Bayern kommen nur vier Gegner infrage - laut den Berechnungen eines Mathematikers ist der FC Liverpool der wahrscheinlichste Kontrahent. Wo können Fans die Ziehung der acht Achtelfinal-Paarungen live verfolgen?

Die TV-Rechte an der Champions League hält bekanntlich der Streamingdienst DAZN. Abonnenten können die Champions-League-Auslosung dort auch live verfolgen. Eine weitere Möglichkeit ist der TV-Sender Sky Sport News (nicht frei empfangbar), der auch als Stream mit Sky Go und WOW abrufbar ist.

TV Sky Sport News (nicht frei empfangbar) Stream DAZN, Sky, ZDF, Amazon Prime Live-Ticker tz.de

Es geht aber auch ohne kostenpflichtiges Abo: Das ZDF überträgt die Ziehung live - allerdings nicht im TV, sondern als Stream in der Mediathek und bei YouTube. Bei YouTube zeigt auch Amazon Prime Video die Auslosung live. Bei tz.de können Sie die Auslosung im Live-Ticker verfolgen. (epp/dpa)