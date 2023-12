Champions-League-Auslosung live im TV und Stream: Hier läuft die Achtelfinal-Ziehung

Von: Alexander Kaindl

Drucken Teilen

Wer gegen wen? Am 18. Dezember findet die Auslosung der Champions-League-Achtelfinals statt. Wir erklären, wo die Ziehung live im TV und Stream zu sehen ist.

Nyon – Die Gruppenphase ist Geschichte, jetzt geht es ans Eingemachte in der UEFA Champions League: Mit der Auslosung der Achtelfinals beginnt die K.o.-Phase in der Königsklasse. Kommt es in der Runde der letzten 16 schon zu den ersten Krachern? Die Ziehung findet am Montag, 18. Dezember, ab 12 Uhr im schweizerischen Nyon statt. Wir zeigen Ihnen wo und wie Sie die Champions-League-Auslosung live im TV und Stream verfolgen können.

Champions-League-Auslosung live im TV: Ein Sender überträgt die Achtelfinal-Ziehung

Die Auslosung der Champions-League-Achtelfinals wird am Montag, 18. Dezember 2023, ab 12 Uhr live im TV bei Sky Sport News HD zu sehen sein.

Champions-League-Auslosung live im Stream – kostenpflichtig und kostenlos

Die Auslosung der Champions-League-Achtelfinals wird am Montag, 18. Dezember 2023, ab 12 Uhr live im Internet auf folgenden Streams zu sehen sein:

live im Internet auf folgenden Streams zu sehen sein: DAZN (kostenpflichtig)

(kostenpflichtig) skysport.de , Sky-Sport-App (kostenlos)

, (kostenlos) zdf.de (kostenlos)

(kostenlos) uefa.com (kostenlos)

Auslosung der Champions-League-Achtelfinals: Alle Infos zu Termine und Modus

Wenn am 18. Dezember die Achtelfinals der Champions League ausgelost werden, gibt es einiges zu beachten. Klar ist aber schon jetzt, wann gespielt werden wird und wie die Ziehung vonstatten geht.

Termine: Hinspiele: 13. Februar 2024, 14. Februar 2024, 20. Februar 2024, 21. Februar 2024; Rückspiele: 5. März 2024, 6. März 2024, 12. März 2024, 13. März 2024.

Modus: Traditionell dürfen in der ersten Runde nach der Gruppenphase keine Mannschaften desselben Landesverbandes aufeinander treffen. Ein Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund wäre also beispielsweise erst im Viertelfinale möglich. Außerdem ist zu beachten, dass immer ein Gruppenerster auf einen Gruppenzweiten trifft. Allerdings ist es ausgeschlossen, dass Mannschaften, die schon in der Gruppenphase gegeneinander antraten, direkt schon im Achtelfinale wieder die Klingen kreuzen – das ist ebenfalls erst ab dem Viertelfinale möglich.

Wer gewinnt die Champions League? © PanoramiC / Imago

Champions-League-Achtelfinale: Diese Teams haben sich qualifiziert

Qualifizierte Teams (Gruppenerster): FC Bayern München, FC Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad San Sebastian, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, FC Barcelona

Qualifizierte Teams (Gruppenzweiter): FC Kopenhagen, PSV Eindhoven, SSC Neapel, Inter Mailand, Lazio Rom, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, FC Porto

Wir sind schon gespannt, welche Partien die Losfee unter den Christbaum legt – die Auslosung der Champions-League-Achtelfinals begleiten wir wie gewohnt im Live-Ticker. (akl)