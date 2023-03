Champions League: FC Chelsea gegen Borussia Dortmund live im TV und Live-Stream

Niklas Süle (l.) trifft mit dem BVB im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League erneut auf Kai Havertz (r.) und den FC Chelsea. © Federico Gambarini/dpa

In der UEFA Champions League gastiert Borussia Dortmund beim FC Chelsea. So sehen Sie das Achtelfinal-Rückspiel live im TV und Live-Stream.

London - Zehn Pflichtspiele hat Borussia Dortmund in diesem Kalenderjahr bisher absolviert - zehn Mal ist der BVB als Sieger vom Platz gegangen. Können die Schwarz-Gelben diese Serie weiter ausbauen? Am Dienstagabend steht das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea an. Das erste Duell vor drei Wochen endete mit einem 1:0-Erfolg der Borussia vor heimischer Kulisse im Signal Iduna Park.

Ein Fragezeichen steht noch hinter einem Einsatz von Stammtorhüter Gregor Kobel. Der Schweizer hatte bereits aufgrund muskulärer Probleme am vergangenen Freitag das Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig (2:1) verpasst. Alexander Meyer sprang ein, er wäre auch für das Chelsea-Spiel die erste Ersatz-Option.

Dortmund im CL-Rückspiel gegen Chelsea ohne Kobel? BVB will kein Risiko eingehen

Laut Ruhr Nachrichten besteht aufseiten der Schwarz-Gelben nur noch eine Resthoffnung auf einen Einsatz des 25-jährigen Kobel. Der BVB will kein Risiko eingehen. Denn nur wenige Tage später, am Samstag (11. März) steht das Revierderby bei Schalke 04 auf dem Programm.

Mit oder ohne Torwart Kobel - der BVB steht mit einem Bein im Viertelfinale der UEFA Champions League. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel würde bereits ein Unentschieden in London für ein Weiterkommen reichen. Ob dies gelingt, erfahren Sie am Dienstag, den 7. März 2023. Anpfiff ist um 21 Uhr. Im Folgenden finden Sie alle Infos zur Übertragung im TV und im Live-Stream.

FC Chelsea gegen Borussia Dortmund: Champions League live im Free-TV?

Die Champions-League-Begegnung FC Chelsea vs. Borussia Dortmund läuft am Dienstag nicht im Free-TV. Die TV-Rechte für das Achtelfinal-Rückspiel hat sich Amazon gesichert. Wer live dabei sein möchte, benötigt ein Prime-Video-Abonnement.

Highlights der Partie werden allerdings auch im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Am Mittwoch ab 23 Uhr strahlt das ZDF eine ausführliche Zusammenfassung des Duells Chelsea gegen Dortmund aus.

FC Chelsea gegen Borussia Dortmund: Champions League im Live-Stream von Amazon Prime Video

Die Live-Übertragung aus London beginnt bei Amazon Prime Video am Dienstagabend um 20 Uhr. Durch die Vorberichte führt Moderator Sebastian Hellmann gemeinsam mit den Experten Matthias Sammer, Mario Gomez und Josephine Henning. Ab 21 Uhr kommentieren Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes das Geschehen auf dem Rasen.

FC Chelsea gegen Borussia Dortmund: Champions-League-Übertragung im Überblick

TV - Live-Stream Amazon Prime Video Highlights im Free-TV ZDF (Mittwoch, 23 Uhr)

