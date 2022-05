Champions League: Villarreal gegen Liverpool im Live-Ticker – „Bayern-Spiel ist das perfekte Beispiel“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Champions League: Villarreal um Pau Torres überraschte bereits den FC Bayern und Robert Lewandowski – folgt im Halbfinale gegen Liverpool die nächste Sensation? © Ulmer/Imago

Champions League im Live-Ticker: Der FC Villarreal und der FC Liverpool sind im Halbfinal-Rückspiel gefordert. Wer zieht ins Finale ein?

FC Villarreal – FC Liverpool -:- (-:-), Dienstag, 21 Uhr, Amazon Prime

Villarreal muss im Halbfinal-Rückspiel gegen Liverpool ein 0:2 aufholen.

Das „Gelbe U-Boot“ warf bereits den FC Bayern aus der Königsklasse.

Wer zieht als erstes Team ins Finale der Champions League ein? Wir begleiten das Halbfinale zwischen Villarreal und Liverpool im Live-Ticker.

Villarreal – Der FC Villarreal empfängt den FC Liverpool zum Rückspiel im Halbfinale der UEFA Champions League. Der Außenseiter aus der 50.000-Einwohner-Stadt im Osten Spaniens will gegen den scheinbar übermächtigen Premier-League-Klub aus England die „Remontada“ einleiten, was auf Deutsch so viel wie Aufholjagd bedeutet. Die ist auch nötig, denn das Hinspiel an der Anfield Road dominierten die Reds und gewannen hochverdient mit 2:0.

Im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Liverpool tritt der FC Villarreal aber in seinem Schmuckkästchen, dem Estadio de la Cerámica, an. Die Stadt Villarreal ist für seine Keramik-Industrie im ganzen Land bekannt. In dem Stadion, das früher unter dem Namen El Madrigal bekannt war, passen zwar nur 23.500 Zuschauer, verwandelt sich mithilfe der Fans aber zu einem Hexenkessel.

Champions League: Villarreal gegen Liverpool im Live-Ticker – „Bayern-Spiel ist das perfekte Beispiel“

Das musste vor wenigen Wochen erst der FC Bayern München im Viertelfinale erleben. „Das Bayern-Spiel ist das perfekte Beispiel“, erinnert Villarreals Innenverteidiger Pau Torres an das 1:0 gegen den Deutschen Meister Anfang April. „Wir haben einen Titelaspiranten zu Hause geschlagen. Es war ein knappes Ergebnis, aber wir hatten noch eine ganze Reihe an guten Chancen. Auch ein Halbfinale sind 180 Minuten. Noch ist nichts entschieden.“

Dazu brauche es gegen die „beste Mannschaft der Welt“ zweifellos „ein perfektes Spiel“, betonte Villarreals Trainer Unai Emery. „Wir sind so weit gekommen und wollen jetzt auch das Finale erreichen.“ Der Heimvorteil werde am Dienstag sicher eine Rolle spielen, hofft Emery. „Wir wollen morgen nicht nur mitspielen, sondern alles tun, um das Spiel auch zu gewinnen, damit unsere Fans auf ihre Kosten kommen.“

Champions League: Villarreal gegen Liverpool im Live-Ticker – Klopp vor historischer Chance

Der FC Liverpool unter dem deutschen Trainer Jürgen Klopp dürfte vor Villarreal also gewarnt sein. Eine Runde zuvor hatte das „Gelbe U-Boot“, wie der Club wegen der Trikotfarbe genannt wird, bereits Juventus Turin ausgeschaltet. „Sie werden alles geben, was sie haben“, warnte Klopp, der seinen Vertrag in Liverpool kürzlich bis 2026 verlängert hatte. Klopps Frau Ulla hatte großen Einfluss auf die Vertragsverlängerung, trägt allerdings einen unterschiedlichen Nachnamen.

Klopp hat eine historische Chance: Der 54-Jährige könnte als erster Liverpool-Trainer vier Titel in einer Spielzeit gewinnen – das Quadruple. Im Finale am 28. Mai in Paris könnte Klopp mit Liverpool bereits den zweiten CL-Titel nach 2019 holen. Den Liga-Pokal hat der Premier-League-Zweite bereits gewonnen. Im FA Cup stehen die Reds im Finale gegen den FC Chelsea von Coach Thomas Tuchel und in der Premier League ist es vier Spieltage vor Schluss nur ein Punkt Rückstand hinter Manchester City.

Für das Champions-League-Finale reicht bereits eine Niederlage mit einem Tor Unterschied. Verfolgen Sie das CL-Halbfinale zwischen FC Liverpool und FC Villarreal hier im Live-Ticker. (ck)