Champions-League-Finale: UEFA entschuldigt sich bei Fans für Chaos in Paris - deutliche Kritik aus Madrid

Von: Tom Offinger

Teilen

Gut eine Woche nach dem Chaos rund um das Champions-League-Finale hat sich die UEFA bei den Fans entschuldigt. Eine Untersuchung soll nun Licht ins Dunkel bringen.

München/Nyon - Sechs Tage nach dem Chaos beim Finale der Champions League hat sich die Europäische Fußball-Union (UEFA) bei den Zuschauern entschuldigt. „Kein Fußballfan sollte in eine solche Situation gebracht werden, und es darf nicht wieder passieren“, hieß es in einer Erklärung, die der Kontinentalverband am Freitagabend veröffentlichte. Darin wurden die Fans angesprochen, die „beängstigende und erschreckende Ereignisse“ vor dem Endspiel am vergangenen Samstag in Paris „erleben oder beobachten mussten“.

Fan-Chaos beim Champions-League-Finale: UEFA leitet unabhängige Untersuchung ein

Die UEFA betonte noch einmal, dass sie eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle unter Leitung des ehemaligen portugiesischen Umweltministers Tiago Brandao Rodrigues eingeleitet habe. Sie soll „Mängel und Verantwortlichkeiten aller an der Organisation des Endspiels beteiligten Stellen ermitteln“.

Zuvor hatte Champions-League-Sieger Real Madrid seine Fans verteidigt und eine Aufklärung der Ereignisse gefordert. „Wir möchten Antworten und Erklärungen, wer dafür verantwortlich ist, dass die Fans hilflos und schutzlos zurückgelassen wurden“, teilte der spanische Rekordmeister am Freitag in einer Stellungnahme mit.

Chaos in Paris: Real Madrid verteidigt eigene Fans

Anstelle eines Fußballfests sei das Endspiel der Königsklasse, das die Königlichen gegen den FC Liverpool 1:0 gewonnen hatten, für viele Fans zu einem „unglücklichen Ereignis“ geworden, das „weltweit für tiefe Empörung“ gesorgt habe. Das Finale im Stade de France von St. Denis war erst mit 37 Minuten Verspätung angepfiffen worden, nachdem es chaotische Szenen rund um das Stadion gegeben hatte.

Vor den Eingängen hatten sich lange Schlangen gebildet, es kam zu großem Gedränge, die Polizei schritt dabei auch mit Tränengas ein.

Aufnahmen hätten gezeigt, dass „viele der Fans gewalttätig angegriffen, belästigt und ausgeraubt“ worden seien, schrieben die Madrilenen: „Der Fußball hat der Welt ein Bild vermittelt, das weit entfernt ist von den Werten und Zielen, die er immer verfolgen muss.“

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Champions-League-Finale in Paris: Über 230 Verletzte bei Fan-Chaos

Bei den Vorfällen am Samstag hatte es insgesamt 238 Verletzte und 105 Festnahmen gegeben, rund 2700 Fans mit gültigem Ticket konnten das Stadion nicht betreten. Nach Erkenntnissen der französischen Regierung hatte ein gewaltiger Betrug mit Eintrittskarten zu den Schwierigkeiten am Stade de France geführt. (to mit afp)