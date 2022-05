Liverpool-Fans mit Tränengas beschossen: Video zeigt Polizei-Angriff

Von: Alexander Kaindl

Der FC Liverpool und Real Madrid kämpfen im Champions-League-Finale um den begehrten Henkelpott. Wir begleiten die Geschehnisse rund um das Endspiel von Paris im News-Ticker.

Finale der Champions League: Der FC Liverpool trifft auf Real Madrid

Anstoß des Champions-League-Finals verschoben: Die Partie wurde nach hinten verlegt

23.16 Uhr: Manch ein Liverpool-Fan verpasste die komplette erste Halbzeit, weil er noch vor den Eingängen des Stade de France warten musste. Der schottische Sky-Journalist James Matthews twitterte: „Liverpool-Fans stehen immer noch vor dem Stadion Schlange. Es ist fast Halbzeit.“ Ein Anhänger erklärt ihm, dass sie seit ein paar Stunden feststecken. Dann kam das Tränengas - „dafür gab es keinen Grund“.

22.43 Uhr: „Ich bin nicht sicher, dass es möglich ist, ein Event schlechter zu organisieren, sogar falls man es versuchen würde. Absolut chaotisch und gefährlich“, twitterte die englische Fußball-Legende Gary Lineker mit der UEFA als Adressat. Die Begründung der Verzögerung durch eine späte Ankunft der Fans bezeichnete er als „Bullshit“.

Die Pariser Polizei twitterte auf französisch, englisch und spanisch, dass Fans nicht versuchen sollten, sich den Zugang zu erzwingen. Die Nachrichtenagentur AP berichtete, dass es einige Zwischenfälle gegeben hätte, bei denen Fans offenbar ohne Tickets versucht hätten, sich Eintritt zu verschaffen.

22.34 Uhr: Auch in Frankreich wird heftig über die Geschehnisse rund um das Champions-League-Finale diskutiert. L‘Équipe-Journalist Hanif Ben Berkane schreibt: „Frankreich demütigt sich bei der Organisation dieses Endspiels. Es ist verrückt. Das abgegebene Bild ist katastrophal. Eines Champions-League-Finales nicht würdig.“

21.53 Uhr: In den sozialen Netzwerken tauchen nun immer mehr Videos auf. Sie zeigen die Tränengas-Attacken der französischen Polizisten. ESPN-Journalist Mark Ogden teilte folgende Bilder:

21.33 Uhr: Die Mannschaften sind auf dem Platz, die Champions-League-Hymne ertönt - unter Pfiffen! Klar, dass der Großteil der Fans hier stocksauer wegen der Tränengas-Attacken ist.

Marvin Matip über Situation in Paris: „Eines CL-Finales unwürdig“

21.27 Uhr: Marvin Matip, Bruder von Liverpool-Verteidiger Joel, äußerte sich gegenüber Sky zu den Zuständen in Paris: „Die Organisation um und im Stadion ist eines CL-Finales unwürdig! Der Einsatz von Tränengas in Bereichen mit Kindern und unbeteiligten Fans ist gefährlich!“, sagte der ehemalige Bundesliga-Innenverteidiger, der inzwischen beim oberbayerischen Kreisklassen-Meister SV Hundszell im Amateurbereich kickt.

21.21 Uhr: Die Szenen erinnern hier stark an das EM-Finale 2021, als etliche Fans ohne Tickets ins Wembley-Stadion stürmten. Auch im Stade de France gab es wohl viele Anhänger, die über Zäune und Barrikaden kletterten, um sich so Zutritt zur Arena zu verschaffen. DAZN-Kommentator Jan Platte wurde folgende Nachricht zugespielt: „Es ist das totale Chaos, die Ordner sind überfordert, wissen nicht, wen sie reinlassen sollen.“

Nun scheint es hier aber doch in Kürze loszugehen. Gut möglich, dass der anvisierte Anstoß von 21.30 Uhr eingehalten werden kann.

Champions-League-Finale: Anstoß zwischen Liverpool und Real Madrid nach hinten verschoben

Update vom 28. Mai, 21.13 Uhr: Chaotische Szenen da in Paris. Die Mannschaften sind jetzt wieder auf dem Platz und wärmen sich erneut auf. Die Partie soll sich weiter nach hinten verschieben, um 21.30 Uhr soll es die nächsten Informationen geben.

Update vom 28. Mai, 21.09 Uhr: Jetzt ist klar: Das Finale soll erst um 21.30 Uhr angepfiffen werden.

Fan-Chaos vor Finale: Liverpool-Anhänger mit Tränengas beschossen - „Inakzeptabel“

Update vom 28. Mai, 21.03 Uhr: Offenbar sollen sich einige Liverpool-Fans, die keine Tickets für das Finale hatten, unerlaubterweise Zutritt zum Stadion verschafft haben. Nun soll anscheinend herausgefiltert werden, welche Anhänger ohne Eintrittskarten im Stadion sind. ZDF-Experte Christoph Kramer sagte dazu trocken: „Dann findet das Finale morgen statt.“

Der Liverpooler Journalist Andy Kelly twitterte: „Fans, die draußen mit Tickets vor einem Tor anstehen, das ohne Grund geschlossen wurde, wurden einfach mit Tränengas beschossen. Eine durchaus unangenehme Erfahrung und so gefährlich. So sollten Fans in einer zivilisierten Gesellschaft nicht behandelt werden. Inakzeptabel.“

Update vom 28. Mai, 20.56 Uhr: Der Anpfiff des Finals der Champions League an diesem Samstagabend zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool verzögert sich um 15 Minuten. Das teilten die Veranstalter im Stade de France bei Paris kurz vor dem eigentlich geplanten Spielbeginn um 21.00 Uhr mit.

Dies geschehe aus Sicherheitsgründen, hieß es auf der Anzeigetafel. Zahlreiche Fans des FC Liverpool befanden sich kurz vor dem geplanten Anpfiff noch nicht auf den Rängen. Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen teils chaotische Szenen beim Einlass rund um die Arena.

Liverpool-Wahnsinn vor CL-Finale: Flug fällt aus - Fans fahren mit Schnellboot nach Frankreich

Erstmeldung vom 28. Mai, 18.12 Uhr: Paris - Der große Tag ist gekommen! Am 28. Mai bestreiten der FC Liverpool und Real Madrid das Finale der Champions League. Beide Mannschaften stellten im Laufe der aktuellen Saison ihre absolute Weltklasse unter Beweis, die Fans freuen sich auf Feuerwerk im Endspiel.

Naturgemäß werden dann auch wieder Tausende Anhänger in der Stadt sein, schon am Freitag und Samstagvormittag feierten die Fans aus Liverpool und Madrid ihre Mannschaft in den Pariser Cafés, Bars und Restaurants. Für manch einen Schlachtenbummler der Reds wäre der Trip in die französische Hauptstadt aber beinahe ausgefallen, denn: der Flug wurde annulliert!

Champions League: Flug ausgefallen - Liverpool-Fans fahren mit Schnellboot zum Finale gegen Real Madrid

Ein Software-Fehler machte die Pläne zunichte, die Maschine, die aus Liverpool abheben sollte, startete nicht. Dem Vernehmen nach buchten 13 Liverpool-Anhänger dann einen Flug auf die Kanalinsel Jersey, von wo aus sie schließlich per Schnellboot nach Frankreich gelangten! Per Zug ging die wilde Reise dann weiter, im Laufe des Samstags kamen die Fans dann in Paris (das Finale im Live-Ticker) an. Wahnsinn! Das Kuriose: Keiner dieser Fans hatte eine Karte für das Finale, sie wollten dennoch unbedingt dabei sein.

Vor den Fähren von Dover nach Calais bildeten sich wegen des gleichzeitigen Ferienbeginns auf der Insel stundenlange Warteschlangen. Laut BBC wurde den Menschen geraten, „ausreichend Lebensmittel und Wasser mitzubringen“.

FC Liverpool - Real Madrid: 60.000 Anhänger des LFC in Paris

Paris war derweil am Samstag fest in Hand der Liverpool-Fans. Rund 60.000 von ihnen waren nach Frankreich gereist, obwohl offiziell nur 20.000 Tickets an die Reds-Fans verteilt wurden. Die französische Sporttageszeitung „L‘Equipe“ titelte, Anfield liege derzeit an der Seine. Auf der Fanmeile am Hotel de Ville bildeten sich lange Warteschlangen vor den Ständen mit den offiziellen Merchandise-Produkten und noch viel längere vor dem Champions-League-Pokal, mit dem sich die Fans fotografieren lassen konnten.

Das Finale der Champions League live im TV - hier finden Sie alle Infos. (akl/dpa)