Liverpool-Wahnsinn vor CL-Finale: Flug fällt aus - Fans fahren mit Schnellboot nach Frankreich

Von: Alexander Kaindl

Der FC Liverpool und Real Madrid kämpfen im Champions-League-Finale um den begehrten Henkelpott. Wir begleiten die Geschehnisse rund um das Endspiel von Paris im News-Ticker.

Paris - Der große Tag ist gekommen! Am 28. Mai bestreiten der FC Liverpool und Real Madrid das Finale der Champions League. Beide Mannschaften stellten im Laufe der aktuellen Saison ihre absolute Weltklasse unter Beweis, die Fans freuen sich auf Feuerwerk im Endspiel.

Naturgemäß werden dann auch wieder Tausende Anhänger in der Stadt sein, schon am Freitag und Samstagvormittag feierten die Fans aus Liverpool und Madrid ihre Mannschaft in den Pariser Cafés, Bars und Restaurants. Für manch einen Schlachtenbummler der Reds wäre der Trip in die französische Hauptstadt aber beinahe ausgefallen, denn: der Flug wurde annulliert!

Champions League: Flug ausgefallen - Liverpool-Fans fahren mit Schnellboot zum Finale gegen Real Madrid

Ein Software-Fehler machte die Pläne zunichte, die Maschine, die aus Liverpool abheben sollte, startete nicht. Dem Vernehmen nach buchten 13 Liverpool-Anhänger dann einen Flug auf die Kanalinsel Jersey, von wo aus sie schließlich per Schnellboot nach Frankreich gelangten! Per Zug ging die wilde Reise dann weiter, im Laufe des Samstags kamen die Fans dann in Paris (das Finale im Live-Ticker) an. Wahnsinn! Das Kuriose: Keiner dieser Fans hatte eine Karte für das Finale, sie wollten dennoch unbedingt dabei sein.

Vor den Fähren von Dover nach Calais bildeten sich wegen des gleichzeitigen Ferienbeginns auf der Insel stundenlange Warteschlangen. Laut BBC wurde den Menschen geraten, „ausreichend Lebensmittel und Wasser mitzubringen“.

FC Liverpool - Real Madrid: 60.000 Anhänger des LFC in Paris

Paris war derweil am Samstag fest in Hand der Liverpool-Fans. Rund 60.000 von ihnen waren nach Frankreich gereist, obwohl offiziell nur 20.000 Tickets an die Reds-Fans verteilt wurden. Die französische Sporttageszeitung „L‘Equipe“ titelte, Anfield liege derzeit an der Seine. Auf der Fanmeile am Hotel de Ville bildeten sich lange Warteschlangen vor den Ständen mit den offiziellen Merchandise-Produkten und noch viel längere vor dem Champions-League-Pokal, mit dem sich die Fans fotografieren lassen konnten.

