Champions-League-Finale heute im Live-Ticker: FC Bayern sorgt vor Anpfiff für Transfer-Aufregung

Von: Florian Schimak

Teilen

Es ist angerichtet! Das Finale der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid findet in Paris statt. Die Partie im Live-Ticker.

FC Liverpool - Real Madrid -:- (-:-)

FC Liverpool: - Real Madrid: - Tore: -

Champions-League-Finale heute im Live-Ticker: FC Bayern sorgt vor Anpfiff für Transfer-Aufregung © IMAGO / ANP

München/Paris - Das größte Spiel im europäischen Vereinswettbewerb steht an! Im Finale der Champions League stehen sich in diesem Jahr der FC Liverpool und Real Madrid im Stade de France in Paris gegenüber. Vor vier Jahren gab diese Partie im Kampf um den Titel in der Königsklasse bereit, damals siegten die Königlichen in Kiew mit 3:1 (0:0).

Tragischer Protagonist war damals Loris Karius, der mit zwei eklatanten Patzern für den Real-Sieg und den damit verbundenen Titel-Hattrick der Königlichen um Toni Kroos in der Champions League sorgte. Den Treffer für das Team von Trainer Jürgen Klopp, der im Jahr darauf mit seinen Reds den Henkelpott holte, erzielte damals Sadio Mané.

Vor dem CL-Finale gab es einen Transfer-Aufreger um Liverpools Sadion Mané

Eben dieser Mané sorgte nun vor dem Finale in diesem Jahr für Aufregung! Denn: Wie einst bei Mario Götze 2013, hat der FC Bayern offenbar seine Fühler nach dem Offensiv-Star ausgefahren. Klopp aber will davon erstmal nichts hören. „Darum kann ich mich nicht kümmern. Das ist der falsche Moment. Wir sind alle fokussiert auf das Spiel“, sagte er auf dem Media Day: „Aber ich habe keine Bedenken. Egal, wo Sadio nächstes Jahr spielen wird, er wird ein großer Spieler sein.“

Angeblich soll sich Mané nach dem CL-Finale entscheiden, wo in der kommenden Saison kicken wird. Wovon die Entscheidung abhängt, ist allerdings nicht bekannt. Fest steht nur: Der Vertrag des 30-Jährigen an der Anfield Road läuft 2023 aus, weshalb die Ablösesumme für den FC Bayern vermutlich bezahlbar wäre.

Sollte Mané wirklich an die Säbener Straße wechseln, könnten die FCB-Bosse ihr klares Nein zum Abschied von Robert Lewandowski womöglich noch einmal überdenken. (smk)