Ilkay Gündogan am Ziel seiner Träume: Bewegende Momente nach Champions-League-Sieg

Von: Alexander Kaindl

Manchester City und Inter Mailand trafen am 10. Juni im Champions-League-Finale aufeinander. Die Stimmen rund um das Endspiel.

Istanbul – Manchester City oder Inter Mailand – wer holt sich die Champions-League-Krone? Die beiden Mannschaften standen sich am Samstagabend im Finale von Istanbul gegenüber. Am Ende machten die Engländer das Rennen und setzten sich mit 1:0 durch.

Champions-League-Finale Manchester City Inter Mailand 10. Juni 2023, 21 Uhr Istanbul

Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand

Wir fassen die Stimmen rund um die Partie zusammen.

Ilkay Gündogan (Kapitän Manchester City) nach dem Spiel über ...

... den Titel: „Man kann sich vorstellen, wenn man das dritte Finale spielt und die ersten zwei verloren hat, dann jagt das einen auch mental. Ich werde auch nicht jünger, es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten, diesen Henkelpott zu gewinnen. Ich hatte letzte Woche schon ein gutes Gefühl. Wir wussten, dass es schwierig wird. Wir waren aber immer selbstbewusst.“

... das Spiel: „Innerhalb eines Spiels kann das Momentum oft kippen. Wir sind nicht gut gestartet, man hat gemerkt, dass der Druck sehr groß war. Die zweite Halbzeit war aber echt gut. Insgesamt haben wir eine Situation zugelassen, glaube ich. Dafür haben wir auch einen Torwart. Am Ende haben wir in einem ausgeglichenen Spiel gewonnen.“

Ilkay Gündogan unmittelbar nach dem Gewinn der Champions League. © Screenshot ZDF

... die Tatsache, die Champions League in Istanbul gewonnen zu haben: „Es ist die Heimat meiner Eltern, ich habe hier Familie, Freunde, es sind alle im Stadion. Es ist speziell. Besser geht‘s nicht.“

Rodri (Torschütze Manchester City) nach dem Spiel über ...

... den Sieg: „Was für ein Geschenk. Ich hätte mir das niemals erträumen können. Als Kind habe ich so viel trainiert, ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme und dann so ein Tor schieße. Ich habe immer hart gearbeitet, bin die letzten Jahre mental stärker geworden. Und jetzt haben wir hier die Champions League gewonnen. Die Jungs verdienen den Sieg.“

... das Spiel: „Wir haben es am Ende verdient, wir haben hart gearbeitet. Das ist unsere Mentalität.“

... die Emotionen von Guardiola: „Er hat nach dem Spiel nichts gesagt, wir haben uns einfach nur umarmt. Ich muss allen Fans danken, sie sind so weit gereist. Vielen Dank.“

Robin Gosens (Inter Mailand) nach dem Spiel über ...

... seine aktuelle Gemütslage: „Ich fühle mich total beschissen. Natürlich weiß man, dass man ein Riesen-Spiel gemacht hat. Aber das ist auch der Grund, warum es so weh tut. Wir haben mindestens auf Augenhöhe gespielt, hatten vielleicht sogar die besseren Chancen. So ist leider das Game – wenn du die Dinger nicht machst, kannst du das Spiel nicht gewinnen.“

... das Gegentor: „Wir kriegen so ein Kack-Tor, Eier-Tor. Der Ball wird abgefälscht, springt Rodri vor die Füße. Dann macht er ihn natürlich gut. Danach hatten wir gute Chancen, wenn wir da das 1:1 machen, wird es für City nochmal schwer.“

... die Frage, ob ihr die gute Saison trotzdem wertschätzen kann. „Ne. (Pause). Aber es wird kommen. Jetzt habe ich ein paar Tage Zeit für mich, dann darf ich wieder zur Nationalmannschaft, wo ich mich sehr freue. Heute ist aber ein Kindheitstraum geplatzt.“