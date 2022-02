UEFA greift durch! Champions-League-Finale findet nicht in Russland statt

Von: Marius Epp

Teilen

UEFA-Boss Aleksander Ceferin wird Russland das Finale der Champions League entziehen. © Javier Garcia/imago

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen. Die UEFA will Russland nun das geplante Champions-League-Finale in St. Petersburg entziehen.

Nyon - Der Einmarsch von Wladimir Putin in die Ukraine* bringt den europäischen Frieden in Gefahr. Die russische Invasion hat erste Auswirkungen auf den Sport: Das Finale der Champions League* wird aller Voraussicht nach nicht wie geplant in Russland stattfinden.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, will die UEFA* der russischen Metropole St. Petersburg das Finale der Königsklasse entziehen. Laut der englischen Zeitung Times steht die Entscheidung schon fest. Der Verband hat eine außerordentliche Sitzung des Exekutivkomitees am Freitag (10 Uhr) einberufen. Dort soll die Situation bewertet werden und notwendige Entscheidungen getroffen werden.

Champions League: UEFA will Russland das Finale entziehen

Die UEFA arbeite bereits an Notfallplänen. Ein Gipfel des Spitzenfußballs im Wohnzimmer einer Nation, die einen Angriffskrieg führt? Undenkbar. Ob bei der Sitzung am Freitag schon ein Ausweichort beschlossen wird, war zunächst unklar.

Im Gespräch ist derzeit eine Austragung in England. Weitere Informationen zum Vorgehen „werden nach der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees bekannt gegeben“, hieß es. In DFB-Interimspräsident Rainer Koch und Karl-Heinz Rummenigge*, dem früheren Vorstandschef von Bayern München, sitzen auch zwei deutsche Vertreter im Exekutivkomitee.

Champions-League-Finale wird wohl verlegt

Bei den Partien in der Europa League mit Beteiligung russischer Mannschaften waren zunächst keine Änderungen vorgesehen. „Gegenwärtig werden alle Spiele wie geplant stattfinden“, heißt es von Seiten der UEFA. In Zenit St. Petersburg und Spartak Moskau sind zwei russische Teams weiterhin im Wettbewerb vertreten.

Die Politik fordert die Sportverbände zum sofortigen Handeln auf. Nicht nur das Finale der Champions League ist betroffen, einige weitere Sportveranstaltungen sind 2022 in Russland und der Ukraine geplant - zum Beispiel diverse Wintersport-Events und die Volleyball-WM der Männer. „Das Champions-League-Finale darf keinesfalls in Russland stattfinden“, teilte Philipp Hartewig, sportpolitischer Sprecher der FDP, auf Anfrage des Sport-Informationsdienstes (SID) mit. „Die UEFA muss sofort einen anderen Austragungsort finden.“ (epp/dpa/SID) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA