Champions League: Achtelfinal-Auslosung heute im Live-Ticker – wen ziehen die vier deutschen Teams?

Von: Antonio José Riether

Das Achtelfinale mit vier deutschen Teams wird am Montagmittag in Nyon ausgelost. © Norbert Scanella/imago-images

Vier deutsche Teams sind noch in der Königsklasse vertreten. Nach der Gruppenphase warten schwere Gegner im Achtelfinale. Die Auslosung im Live-Ticker.

Update 10.54 Uhr: In rund einer Stunde beginnt die Auslosung der ersten K.-o.-Runde der diesjährigen Champions-League-Saison. Der FC Bayern kann dabei nur auf vier andere Teams treffen, statistisch gesehen ist der FC Liverpool der wahrscheinlichste Achtelfinal-Gegner. Doch auch das Starensemble von Paris Saint-Germain ist unter den vier möglichen Losen für die Münchner.

Erstmeldung vom 7. November:

Nyon - Fünf Bundesligisten nahmen in dieser Saison an der Champions-League-Gruppenphase teil, gleich vier von ihnen stehen in der ersten K.-o.-Runde. Als einziger deutscher Gruppensieger trifft der FC Bayern auf einen Zweitplatzierten, auf den BVB, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt warten jeweils schwere Aufgaben. Ab 12 Uhr werden im Haus des europäischen Fußballs in Nyon am Genfer See die Achtelfinal-Partien gelost.

Champions League: Auslosung im Live-Ticker – kein deutsches Duell möglich

Am Modus ändert sich nichts. Im Achtelfinale dürfen wie immer nur Mannschaften aus unterschiedlichen Verbänden aufeinandertreffen, ein deutsches Duell ist darum nicht möglich. Auch dürfen sich in der Runde der letzten Sechzehn keine Vorrunden-Gegner gegenüberstehen. Im Hin- und Rückspiel trifft je ein Gruppenerster auf einen Zweiten, der Gruppensieger muss dabei zuerst auswärts antreten.

Champions-League-Auslosung: Topf 1 (Gruppensieger)

FC Bayern München Manchester City FC Chelsea Tottenham Hotspur Real Madrid SSC Napoli Benfica Lissabon FC Porto

Champions-League-Auslosung: Topf 2 (Gruppenzweite)

Borussia Dortmund RB Leipzig Eintracht Frankfurt FC Liverpool AC Mailand Inter Mailand Paris St. Germain FC Brügge

Aufgrund der Gesetzmäßigkeiten der Auslosung können die Bayern auf lediglich vier der acht Teams aus Lostopf zwei treffen. Ohne die drei übrigen Bundesligisten und Gruppengegner Inter Mailand bleiben somit der FC Brügge, die AC Mailand sowie die beiden harten Brocken PSG und FC Liverpool übrig.

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: Harte Gegner warten auf Bundesligisten

Der aktuelle Bundesliga-Vierte Borussia Dortmund könnte auf Real Madrid oder den FC Chelsea treffen, RB Leipzig hingegen entgeht dank der Gruppenduelle einem Achtelfinale gegen den Titelverteidiger. Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt könnte ebenfalls auf Real und Chelsea treffen, doch die Hessen könnten auch den Titelfavoriten Manchester City zugelost bekommen.

Gespielt wird erst im neuen Jahr. Die Achtelfinal-Hinspiele finden am 14. und 15. Februar sowie am 21. und 22. Februar statt, die entscheidenden Rückspiele sind für den 7. und 8. März sowie den 14. und 15. März geplant. Das Ziel aller 16 verbleibenden Mannschaften ist das Endspiel, das am 10. Juni 2023 im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion steigt. Doch bis dahin müssen viele Hürden genommen werden. (ajr)