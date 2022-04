Champions League: Viertelfinale heute live - Klopp will ins Halbfinale, heißes Duell zwischen City und Atletico

Von: Antonio José Riether

Endlich wieder Champions League! Im Viertelfinale der Königsklasse kommt es am Dienstag zu zwei spannenden Paarungen. Beide Partien gibt es parallel im Live-Ticker.

Viertelfinal-Hinspiele: Benfica - Liverpool -:- (-:-), ManCity - Atlético -:- (-:-)

Liverpool-Coach Jürgen Klopp* will bei Benfica den ersten Schritt in Richtung Halbfinale machen.

Pep Guadiola* ist mit Manchester City gegen Atlético Madrid gefordert.

Champions League: Viertelfinale, Hinspiele am Dienstag (5. April) 21 Uhr:

Viertelfinal-Paarung Live-Spielstand Benfica Lissabon - FC Liverpool -:- (-:-) Manchester City - Atlético Madrid -:- (-:-)

Update vom 5. April, 19.19 Uhr: Am heutigen Dienstagabend wollen die derzeit besten beiden englischen Teams zeigen, dass sie Titelanwärter für die Champions League sind. Premier-League-Primus Manchester City tritt im heimischen Etihad Stadium gegen den höchst ungemütlichen Gegner Atlético Madrid an, während der englische Tabellenzweite Liverpool zu Benfica Lissabon reist. In unserem Live-Ticker gibt es die Highlights beider Viertelfinal-Hinspiele.

Champions League: Viertelfinale im Live-Ticker - englische Topteams gegen iberische Herausforderer

Lissabon/Manchester - Acht Mannschaften sind noch in der Verlosung um den Henkelpott, doch nur eine wird am Ende als Champions-League*-Sieger 2022 in die Geschichte eingehen. Während der FC Bayern München* als einziges verbleibendes deutsches Team am Mittwoch in den Wettbewerb startet, sind die ersten vier Viertelfinalisten bereits am Dienstagabend gefordert. So gastiert der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool bei Benfica Lissabon, parallel empfängt Pep Guardiolas Manchester City das spanische Topteam Atlético Madrid.

Champions League: Viertelfinale im Live-Ticker - zieht Jürgen Klopp mit seinen „Reds“ ins Halbfinale ein?

In der laufenden Premier-League-Saison kämpfen Manchester City und der FC Liverpool* um den Titel, nur ein Punkt trennt die beiden Spitzenteams acht Spieltage vor dem Ende. Auch international haben beide England-Klubs beste Chancen auf den großen Sprung. Dafür muss jedoch der jeweilige Viertelfinal-Gegner aus dem Weg geräumt werden. Liverpool zeigte sich in den vergangenen Wochen in einer Top-Verfassung, in der Liga gewann die Klopp-Elf die letzten neun Partien, die letzte Niederlage datiert vom Dezember.

In der Champions League musste Liverpool zuletzt eine 0:1-Niederlage gegen Inter Mailand hinnehmen, zog allerdings aufgrund des 2:0-Siegs im Hinspiel ins Viertelfinale ein. Nun wartet mit Benfica Lissabon* die Mannschaft, die Ajax Amsterdam aus der letzten Runde warf. In der Liga lief es zuletzt schlecht für die Hauptstädter, mit 3:2 ging das letzte Auswärtsspiel in Braga verloren. Mit 15 Punkten Rückstand auf den Meisterschaftskandidaten FC Porto ist Benfica nur enttäuschender Dritter. Dennoch sind die Portugiesen stets für eine Überraschung gut.

Champions League: Viertelfinale im Live-Ticker - wirft Atlético den nächsten Manchester-Klub raus?

Aus Pep Guardiolas Sicht gibt es wohl keine potenziellen Überraschungen im Spiel gegen Atlético Madrid. Die Spielweisen der beiden aufeinandertreffenden Mannschaften sind bekannt: Manchester City wird versuchen, die spielerische Lösung zu finden, während Atlético mit Disziplin verteidigen und auf die Lücke lauern wird. Der Tabellenführer aus England konnte sich in der letzte Runde locker gegen Sporting Lissabon durchsetzen, während der Dritten der spanischen Liga den Stadtrivalen des Gegners, Manchester United mit 1:0 und 1:1 aus dem Turnier schmiss. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA